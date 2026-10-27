PayPal stellt mehr Gewinn in Aussicht – Umsatz enttäuscht

Reuters · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

27. ⁠Okt (Reuters) - Der US-Zahlungsdienstleister PayPal hat nach einem überraschend hohen Quartalsgewinn seine Prognose für das Gesamtjahr angehoben. ‌Der bereinigte Gewinn je Aktie solle nun bei rund 5,60 Dollar liegen, ⁠teilte ⁠das Unternehmen am Dienstag mit. Zuvor war es von etwa 5,38 Dollar ausgegangen. Im abgelaufenen dritten Quartal habe der bereinigte ‌Gewinn mit 1,45 Dollar ‌je Aktie die Erwartungen der Analysten übertroffen. Der Umsatz habe allerdings ⁠mit einem Wachstum von zwei Prozent ‌auf 8,60 ⁠Milliarden Dollar die Prognosen verfehlt. Als Grund für die Entwicklung nannte das Unternehmen Fortschritte bei ‌seiner mehrjährigen ⁠Transformationsstrategie und ein höheres ⁠Zahlungsvolumen. Das Unternehmen kaufte im dritten Qartal eigene Aktien im Wert von 1,5 Milliarden Dollar zurück.

(Bericht von Anneli Palmen, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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