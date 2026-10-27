Pharmakonzern Novartis schraubt Ergebnisprognose nach oben

Frankfurt, 27. ⁠Okt (Reuters) - Der Schweizer Pharmakonzern Novartis hat nach einem starken dritten Quartal seine Ergebnisprognose angehoben. Dank kräftiger Medikamentenverkäufe stieg der bereinigte operative Gewinn von Juli bis ‌September um elf Prozent auf 6,04 Milliarden Dollar, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Der Umsatz ⁠kletterte um ⁠vier Prozent auf 14,52 Milliarden Dollar. Der Vorstand rechnet nun für das operative Kernergebnis im Gesamtjahr mit einer Stagnation oder einem Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Bislang hatte Novartis hier einen ‌Rückgang in dieser Größenordnung prognostiziert. Die ‌Erwartung eines Umsatzwachstums im niedrigen einstelligen Prozentbereich behielt der Konzern bei.

Konzernchef Vas Narasimhan steht nach mehreren Rückschlägen ⁠bei klinischen Studien im September unter Druck, die Wachstumsaussichten ‌des Unternehmens zu untermauern. ⁠Novartis muss derzeit den Einbruch bei seinem einstigen Verkaufsschlager Entresto abfedern. Wegen der Konkurrenz durch günstigere Nachahmerprodukte in den USA sanken die ‌Erlöse mit dem Herzmedikament ⁠im abgelaufenen Quartal um ⁠38 Prozent auf 1,17 Milliarden Dollar. Für Wachstum sorgen stattdessen vor allem Krebs- und Multiple-Sklerose-Medikamente. Der Umsatz mit dem Brustkrebsmittel Kisqali stieg um 37 Prozent auf 1,82 Milliarden Dollar. Auch die Arzneien Pluvicto, Scemblix und Kesimpta verzeichneten kräftige Zuwächse.

(Bericht von Patricia Weiß, redigiert von Sabine Wollrab. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)