Aktie nach den Neunmonatszahlen

Porsche: Der Gewinn steigt, die Aktie bleibt riskant

onvista · Uhr

Porsche steigert den operativen Gewinn deutlich, vor allem durch geringere Restrukturierungskosten. Die Aktie gewinnt 4,3 Prozent, während rückläufige Auslieferungen, das schwache China-Geschäft und die Bewertung weiter zur Vorsicht mahnen.

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Was bewegt die Aktie?

Porsche erzielt in den ersten neun Monaten einen Umsatz von rund 25,3 Milliarden Euro. Das entspricht einem Rückgang um 5,9 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Auslieferungen sinken mit 16 Prozent deutlich stärker auf etwa 178.500 Fahrzeuge. Der höherwertige Produktmix mit einem größeren Anteil margenstarker Modelle gleicht einen Teil des Absatzrückgangs aus.

Der operative Gewinn steigt von 40 Millionen auf rund 1,7 Milliarden Euro. Gleichzeitig erhöht sich die operative Umsatzrendite von 0,2 auf fast sieben Prozent. Wesentlich dafür sind geringere Kosten für die strategische Neuausrichtung: Nach rund 2,7 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum fallen in den ersten neun Monaten noch rund 500 Millionen Euro an.

Der Netto-Cashflow wächst von 1,3 auf 2,5 Milliarden Euro. Ein Teil dieser Verbesserung entsteht durch Einmaleffekte aus Veräußerungen. Porsche will weitere Bereiche verkaufen und sich stärker auf margenstarke Geschäfte konzentrieren. Für die Bewertung der Entwicklung bleibt deshalb relevant, welchen Anteil solche Verkäufe an den Mittelzuflüssen haben.

Nordamerika bleibt mit rund 56.000 ausgelieferten Fahrzeugen die größte Region für Porsche. In China gehen die Absätze weiter zurück; eine deutliche Verbesserung erscheint auf absehbare Zeit wenig wahrscheinlich. Zugleich sinkt der Elektroanteil von 23 auf 21,7 Prozent.

Porsche bestätigt die Jahresprognose und erwartet 35 bis 36 Milliarden Euro Konzernumsatz. Die operative Umsatzrendite und die Netto-Cashflow-Marge sollen jeweils zwischen 5,5 und 7,5 Prozent liegen. Die Zahlen fallen insgesamt besser aus als befürchtet. Die Aktie reagiert darauf mit einem Kursanstieg von 4,3 Prozent auf rund 43 Euro.

Charttechnik

Die Porsche-Aktie bewegt sich seit mehr als einem Jahr seitwärts zwischen 35 und 50 Euro. Bei rund 43 Euro liegt sie etwa in der Mitte dieser Spanne. Frühere Tiefpunkte bilden dort einen Widerstand.

Der vorausgegangene Abwärtstrend spricht weiterhin für ein höheres Risiko eines Ausbruchs nach unten. Wenn der Kurs die Marke von 50 Euro dynamisch überschreitet, ergeben sich weitere Anstiegsmöglichkeiten bis zu den Widerständen bei 60, 65 und 70 Euro.

Martins Einschätzung

Die Geschäftszahlen zeigen eine deutliche Verbesserung. Geringere Restrukturierungskosten und Einmaleffekte tragen allerdings wesentlich dazu bei. Mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von 23 berücksichtigt die Bewertung im Vergleich zum übrigen Automarkt bereits viele positive Erwartungen.

Das China-Geschäft und der angestrebte Ausbau des Elektroanteils bleiben wesentliche Risiken. Zusammen mit der schwierigen charttechnischen Ausgangslage spricht das weiterhin für Zurückhaltung beim Einstieg.

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