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LBBW Kapitalmärkte Daily

Preis für Rohöl gestern so hoch wie im April

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Deutschland probt den Aufschwung


Nach Angaben des ifo-Instituts stieg das Geschäftsklima für die Unternehmen in Deutschland im Oktober von 89,9 Punkten auf 90,2 Zähler. Es war der sechste Anstieg in Folge - eine beeindruckende Serie! Während die Einschätzung der aktuellen Lage zuletzt etwas nachließ, prägten anziehende Erwartungen der Unternehmen auf Sicht der kommenden Monate das Bild - ein durchaus übliches Schema in der Frühphase eines Aufschwungs.

Die USA proben den Aufstand


Für den heutigen Tag meldet das Kalenderblatt eine erkleckliche Anzahl von US-Konjunkturdaten: Case-Shiller-Hauspreisindex, Auftragseingänge langlebige Güter, Conference-Board-Vertrauensindikator, Anzahl der Neubauverkäufe. Ein besonderes Augenmerk wird auf dem Konsumvertrauen des Conference Boards liegen. Der Konsens der hierzu im Vorfeld befragten Institute liegt bei 80,4 Punkten. Es wäre der schlechteste Wert seit mehr als zwölf Jahren. Wir im LBBW Research stellen uns auf ein noch mieseres Ergebnis ein: 78,8 Punkte. Ebenso wie in vielen anderen Ländern rund um den Erdball erlebt auch in den Vereinigten Staaten die Stimmung in den privaten Haushalten im laufenden Jahr einen Absturz. An der Zapfsäule kennen die Preise, wie überhaupt für die gesamte Lebenshaltung, seit Ende Februar so gut wir nur noch eine Richtung: nach oben. Bemerkenswert, dass ausgerechnet die Öffentlichkeit in demjenigen Land stillhält, das die Teuerung 2026 ganz wesentlich zu verantworten hat: in den USA. Die Quittung wird der US-Regierung in Washington ganz offensichtlich an der Wahlurne überreicht, bei den Zwischenwahlen im November. Würden sich zwischen Long Beach und Long Island dieser Tage Szenen wie in Italien oder in Frankreich abspielen: Wer weiß, was die in Übersee im Umlauf befindlichen Handfeuerwaffen für Schäden anrichten könnten? Israel, der zweite Staat, der seit Februar mit Iran Krieg führt, hält am heutigen Dienstag Parlamentswahlen ab, das erste Mal seit dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023. Der Fokus liegt heute ganz zuvorderst auf der Frage, ob Benjamin Netanjahu Ministerpräsident bleibt. Für den Fall, dass keine Regierung gebildet werden kann, behielte Netanjahu sein Amt, und zwar bis zu einer Neuwahl im kommenden Jahr. Der Preis für ein Fass Rohöl der Sorte Brent lag gestern bei 117 US-Dollar, so hoch wie zuletzt im April. Heute notiert Brent 2 US-Dollar niedriger. Mit Schließung der Wahllokale, in Israel heute, in den Vereinigten Staaten am 3. November, könnten die Kämpfe rund um die Straße von Hormus an Schärfe wieder zunehmen. Den Freizeit-Strategen im Oval Office ist auch eine Entsendung von US-Bodentruppen in den Mittleren Osten zuzutrauen.

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