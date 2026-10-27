Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Stromsteuer
dpa-AFX · Uhr
AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Stromsteuer:
"Überall in der westlichen Welt wird über "Affordability" diskutiert, darüber also, dass der Alltag für viele Durchschnittsverdiener nicht mehr bezahlbar scheint. Das Thema entscheidet zunehmend Wahlkämpfe. Nur in der Regierungskoalition ist das offenbar noch nicht bei jedem angekommen. Die Union sagt, man wolle die Stromsteuer senken, Geld sei da. Die SPD sagt, Geld sei nicht da, dafür müsse man erst eine Übergewinnsteuer einführen, dagegen wehre sich die Union. Wie auch immer: Es muss ja wohl möglich sein, dieses Versprechen aus dem Koalitionsvertrag endlich umzusetzen. Alles andere wäre wirklich nicht vermittelbar."/DP/jha
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