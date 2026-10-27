Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Stromsteuer

dpa-AFX · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Stromsteuer:

"Überall in der westlichen Welt wird über "Affordability" diskutiert, darüber also, dass der Alltag für viele Durchschnittsverdiener nicht mehr bezahlbar scheint. Das Thema entscheidet zunehmend Wahlkämpfe. Nur in der Regierungskoalition ist das offenbar noch nicht bei jedem angekommen. Die Union sagt, man wolle die Stromsteuer senken, Geld sei da. Die SPD sagt, Geld sei nicht da, dafür müsse man erst eine Übergewinnsteuer einführen, dagegen wehre sich die Union. Wie auch immer: Es muss ja wohl möglich sein, dieses Versprechen aus dem Koalitionsvertrag endlich umzusetzen. Alles andere wäre wirklich nicht vermittelbar."/DP/jha

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Minus von 2,2 Prozent
Zollstreit mit Trump: Pharmabranche erwartet weniger Umsatz23. Okt. · dpa-AFX
Zollstreit mit Trump: Pharmabranche erwartet weniger Umsatz
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Bis zu 95 Milliarden US-Dollar
Meta braucht mehr Geld: Was du zur Kapitalerhöhung wissen musstgestern, 14:10 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Marktbericht 25.10.2026
So lässt sich die Angst am Markt optimal nutzen25. Okt. · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Tesla und SpaceX: Was der Deal für die Machtfrage bedeutet25. Okt. · Acatis
Alle Plus-Analysen