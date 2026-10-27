Pressestimme: 'Handelsblatt' zu EU/SpaceX/Frequenzen/Satelliten

dpa-AFX · Uhr
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DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu EU/SpaceX/Frequenzen/Satelliten:

"Die EU will die europäische Raumfahrt fördern - ein wichtiges Unterfangen. Auch ihre Idee von größerer europäischer Souveränität ist richtig. Und es ist gut, dass die europäische Politik endlich aufwacht und die Bedeutung von Frequenzen erkennt. Sie zählen derzeit zu den vielleicht wertvollsten öffentlichen Gütern, die es auf der Welt gibt. Allerdings weist die Strategie der EU eine erhebliche Lücke auf. Die Aufteilung des Spektrums wird den von SpaceX geplanten Mobilfunk per Satellit in Europa wohl verhindern, die Frage ist nur: Wer springt in die Bresche? Bedauerlicherweise ist da weit und breit nicht viel. Es rächen sich die Jahre der staatlich gelenkten Raumfahrt."/DP/jha

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