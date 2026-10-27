Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Ausgang der Wahl in Serbien

dpa-AFX · Uhr
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KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Ausgang der Wahl in Serbien:

"Mit dem langjährigen Präsidenten Aleksandar Vucic ist in Europa ein weiterer autoritärer Staatschef abgewählt worden - nach Viktor Orban in Ungarn im April. Das zeigt erstens: Der Aufstieg rechtspopulistischer bis rechtsextremer Kräfte ist eben nicht unaufhaltsam, auch wenn uns das so vorkommen mag. Zweitens: Zivilgesellschaftliches Engagement wirkt. Und wie! Es wird nun viel Durchsetzungskraft und Stärke der Demokratiekämpfer brauchen. Gelingt ihnen das kleine Wunder, ihr Land wieder auf Kurs zu bringen, profitieren davon viele: in erster Linie die Nachbarn auf dem Balkan, die Gegner Russlands sowieso - und nicht zuletzt ganz Europa."/DP/jha

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