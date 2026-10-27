Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Protesten Frankreich aus deutscher Sicht

dpa-AFX · Uhr
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NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Protesten in Frankreich - aus deutscher Sicht:

"Vor diesem Hintergrund wird sich das, was Frankreich an den Rand des Bürgerkriegs gebracht hat, in Deutschland nicht auf gleiche Weise wiederholen. Ein Grund zur Entwarnung ist das nicht: Die politische Linke ruft schon jetzt zu Protesten nach französischem Vorbild auf und nimmt dabei zumindest billigend in Kauf, dass diese von gewaltbereiten Gruppen missbraucht werden. Linken-Bundeschefin Ines Schwerdtner ist bereits Feuer und Flamme: Was in Frankreich funktioniere, müsse nun auch in Deutschland gelingen, erklärte sie. Potentiellen Gewalttätern überreicht sie einen Blankoscheck: "Ich stelle mich schützend vor euch - egal, von wem ihr angegriffen werdet, ob Polizisten oder Medien."/DP/jha

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