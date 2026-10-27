Probleme in Verkehrsflugzeug-Sparte brocken Boeing Verlust ein

Seattle, 27. ⁠Okt (Reuters) - Die zahlreichen Probleme in der Verkehrsflugzeugsparte haben Boeing im dritten Quartal erneut rote Zahlen beschert. Der Airbus-Rivale bezifferte den Verlust am Dienstag auf 116 Millionen (Vorjahr: 5,3 Milliarden) Dollar. Der Umsatz ‌legte um vier Prozent auf 24,2 Milliarden Dollar zu. Das Geschäft mit Verkehrsflugzeugen verzeichnete allein einen operativen Verlust von 697 ⁠Millionen Dollar ⁠bei leicht sinkenden Umsätzen von 10,7 Milliarden. Boeing begründete das Minus mit einer ungünstigen Zusammensetzung der produzierten Maschinen und höheren Produktionskosten über die gesamte Lieferkette. Dazu kam eine Abschreibung auf das Großraumflugzeug-Programm 777X. Dagegen verdiente der Rüstungsbereich - auch dank eines ‌Spartenverkaufs - fast eine halbe Milliarde Dollar.

Das ‌Unternehmen ist gerade dabei, die Produktion des Verkaufsschlagers 737 von 42 auf 47 Flugzeuge pro Monat hochzuschrauben. Man sei auf einem guten ⁠Weg, hieß es am Dienstag - doch die Zielmarke hätte eigentlich schon ‌im Sommer erreicht werden sollen. ⁠Boeing-Chef Kelly Ortberg hatte im September aber eingeräumt, man komme mit der Produktion der Tragflächen nicht hinterher.

Immerhin wurden kürzlich die beiden neuesten Varianten der 737 - die 737-7 ‌und die 737-10 - von den ⁠US-Behörden zertifiziert. Zudem kam der ⁠Auftrag der US-Marine für die sechste Generation ddes Kampfflugzeugs F/A-XX. Das seien wichtige Schritte auf dem Weg aus der Krise, sagte Ortberg. "Aber wir sind noch nicht fertig."

Der bereinigte Verlust je Aktie lag im dritten Quartal bei 34 Cent. Analysten hatten nur 21 Cent erwartet. Trotzdem stieg die Boeing-Aktie vorbörslich um 1,3 Prozent.

(Bericht von Dan CatchpoleGeschrieben von Alexander Hübner, ⁠redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)