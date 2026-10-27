Prognosen: Netanjahus Likud-Partei bei Wahl in Israel vorn
dpa-AFX · Uhr
TEL AVIV (dpa-AFX) - Bei der Parlamentswahl in Israel ist die rechtskonservative Likud-Partei von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu laut Prognosen stärkste Kraft geworden. Auf Platz zwei landete demnach die Mitte-Partei Jaschar des Ex-Militärchefs Gadi Eisenkot./le/DP/he
Das könnte dich auch interessieren
Plus-Analysen
Meta braucht mehr Geld: Was du zur Kapitalerhöhung wissen musstgestern, 14:10 Uhr · onvista
PlusBis zu 95 Milliarden US-Dollar
So lässt sich die Angst am Markt optimal nutzen25. Okt. · onvista
PlusChartzeit Marktbericht 25.10.2026
Tesla und SpaceX: Was der Deal für die Machtfrage bedeutet25. Okt. · Acatis
PlusKolumne von Stefan Riße