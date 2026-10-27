Rambus: Rekordumsatz verbessert die Chancen auf 130 Dollar

Was bewegt die Aktie?

Rambus entwickelt spezielle Chips für die schnelle und zuverlässige Kommunikation zwischen Prozessoren und Arbeitsspeichern. Zum Geschäft gehören Speichertechnologien für Server, Anwendungen der künstlichen Intelligenz (KI) und Technologien für Chipentwickler sowie Sicherheitstechnik. Besonders die starke Nachfrage nach DDR5 sorgt derzeit für steigende Umsätze und prägt die positive Geschäftsentwicklung.

Im abgeschlossenen Quartal erreicht der Umsatz mit 218 Millionen Dollar einen Rekord und übertrifft die Markterwartung um mehr als fünf Millionen Dollar. Der Gewinn je Aktie liegt bei 0,84 Dollar und damit um 0,05 Dollar über der Erwartung. Beim Produktumsatz erzielt Rambus 114 Millionen Dollar, ein Plus von 22 Prozent gegenüber dem Vorjahr und 15 Prozent gegenüber dem Vorquartal.

Hinzu kommen Lizenzumsätze von 77 Millionen Dollar sowie Vertrags- und sonstige Umsätze von 27 Millionen Dollar. Der operative Mittelzufluss beträgt mehr als 100 Millionen Dollar. Rambus verfügt über Barmittel und Wertpapiere von knapp 777 Millionen Dollar und hat im abgeschlossenen Quartal eigene Aktien für 135 Millionen Dollar zurückgekauft.

Für das laufende Quartal erwartet Rambus einen Umsatz zwischen 227 und 233 Millionen Dollar. Die Mitte dieser Spanne entspricht einem Wachstum von rund fünf Prozent gegenüber dem Vorquartal; gegenüber dem Vorjahr soll der Umsatz um mehr als 20 Prozent steigen. Die bisherige Markterwartung beträgt rund 228 Millionen Dollar, während Rambus beim Produktumsatz bereits 127 bis 133 Millionen Dollar anstrebt.

Den Gewinn je Aktie erwartet das Unternehmen zwischen 0,84 und 0,92 Dollar, verglichen mit einer durchschnittlichen Markterwartung von 0,87 Dollar. Auch für 2027 rechnet Rambus mit anhaltend starker Nachfrage. Zusätzlich arbeitet das Unternehmen mit Partnern an einer KI-gestützten Chipentwicklung, um die Entwicklung von Halbleitern deutlich zu beschleunigen.

Charttechnik

Die Aktie ist von etwa 175 Dollar auf rund 80 Dollar gefallen und hat damit mehr als die Hälfte ihres Werts verloren. Zwischen 80 und 90 Dollar liegt eine starke Unterstützung. Am 26. Oktober stieg der Kurs bereits um 5,4 Prozent; im vorbörslichen Handel am 27. Oktober kommen rund vier Prozent hinzu.

Die Käufe im Unterstützungsbereich sprechen für eine mögliche Bodenbildung. Hält die Zone zwischen 80 und 90 Dollar und setzt sich die starke Nachfrage fort, könnte der Kurs wieder in Richtung 130 Dollar steigen.

Martins Einschätzung

Das Kurs/Gewinn-Verhältnis von rund 25 ist angesichts des Wachstums angemessen. Bei einer höheren Bewertung erscheint auch ein Kurs/Gewinn-Verhältnis von 30 möglich. Im Unterstützungsbereich zwischen 80 und 90 Dollar bietet die Aktie deshalb eine attraktive Chance.

Das größte Risiko sind mögliche Lieferengpässe. Rambus baut deshalb Lagerbestände auf, um sich darauf vorzubereiten. Die hohen Mittelzuflüsse und die Aktienrückkäufe ergänzen das positive Bild der Geschäftsentwicklung.