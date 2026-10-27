Russland und Ukraine beginnen lokale Feuerpause in Oleschky

27. Okt (Reuters) - ⁠Russland und die Ukraine haben in der Nacht zu Dienstag eine lokal begrenzte Waffenruhe für die russisch besetzte Stadt Oleschky begonnen. Beide Seiten bestätigten den Start der Feuerpause, die humanitäre Maßnahmen für die Stadt nahe der ‌Front ermöglichen soll. Das russische Verteidigungsministerium erklärte auf dem Kurznachrichtendienst Telegram, der Beschuss in Richtung der ukrainischen Stadt Cherson, die gegenüber von Oleschky ⁠auf der ⁠anderen Seite des Flusses Dnipro liegt, sei ab 04.00 Uhr Moskauer Zeit eingestellt worden. Der Menschenrechtsbeauftragte des ukrainischen Parlaments, Dmytro Lubinez, bestätigte auf Facebook den Beginn der Waffenruhe. "Als Leiter des ukrainischen Verhandlungsteams erkläre ich, dass die ukrainische Seite ihren Verpflichtungen nachkommt", schrieb er.

Die Vereinbarung ‌soll Hilfslieferungen nach Oleschky und Evakuierungen aus ‌der Stadt ermöglichen, in der ein akuter Mangel an Lebensmitteln und Medikamenten herrscht. Russische Einheiten hatten Oleschky in den ersten Tagen der Invasion im ⁠Februar 2022 eingenommen und halten die Stadt seither besetzt. Nach Angaben ‌des Weißen Hauses aus der vergangenen ⁠Woche hatte die First Lady der USA, Melania Trump, dabei geholfen, die Feuerpause zu vermitteln. Den USA zufolge leben in Oleschky noch etwa 1700 bis 2000 Menschen, darunter rund ‌50 Kinder. Vor dem Krieg hatte ⁠die Stadt rund 24.000 Einwohner.

In ⁠anderen Teilen der Ukraine gingen die Angriffe unterdessen weiter. Am Dienstagmorgen waren in der Hauptstadt Kiew einem Reuters-Augenzeugen zufolge neue Explosionen zu hören. Am Montag war bei einem russischen Raketenangriff auf Kiew mindestens ein Mensch getötet worden. Zehn weitere wurden den Angaben zufolge verletzt, darunter Studenten in einem Wohnheim. Auch in den Städten Charkiw und Pawlohrad gab es bei Angriffen Tote und Verletzte.

(Bericht von ⁠Jekaterīna Golubkova, bearbeitet von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)