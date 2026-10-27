Saint-Gobain macht etwas mehr Umsatz
dpa-AFX · Uhr
COURBEVOIE (dpa-AFX) - Der französische Baustoffkonzern Saint-Gobain hat im dritten Quartal etwas mehr Umsatz gemacht. Der Erlös sei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 0,4 Prozent auf 11,6 Milliarden Euro gestiegen, teilte der im EuroStoxx 50 notierte Konzern am Dienstag in Courbevoie mit. Auf vergleichbarer Basis ergab sich ein Wachstum von 2,5 Prozent. Von Bloomberg befragte Analysten hatten dies in etwa erwartet. Besonders schwach war das Geschäft im dritten Quartal im Raum Americas. Insgesamt rechnet das Unternehmen 2026 weiterhin mit einer operativen Marge von mehr als 15 Prozent./jha/he
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