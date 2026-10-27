Siemens winkt Milliardenauftrag für Züge in Spanien

München, ⁠27. Okt (Reuters) - Siemens steht vor einem Milliardenauftrag für seine Hochgeschwindigkeitszüge in Spanien. Der staatliche Eisenbahnbetreiber Renfe hat den Münchner Technologiekonzern als bevorzugten Bieter ‌für 30 neue Züge ausgewählt, wie die Spanier am Dienstag mitteilten. Renfe bezifferte den Wert ⁠des ⁠Auftrags einschließlich der Wartung auf 1,22 Milliarden Euro. Dazu kommt eine Option auf weitere zehn Züge. Die ersten fünf "Velaro Novo"-Züge, die eine Weiterentwicklung des deutschen ICE 3 sind, ‌sollen innerhalb von drei Jahren ‌und vier Monaten geliefert werden, die letzten in fünf Jahren und zwei Monaten. Die Vorgänger-Baureihe ⁠103 (Velaro E) ist bereits in Spanien im Einsatz.

Renfe ‌hatte die Ausschreibung im ⁠April gestartet. Gefordert waren eine Höchstgeschwindigkeit von mindestens 350 Kilometern pro Stunde und Liefertreue. Dabei hatte Renfe zuletzt schlechte Erfahrungen ‌gemacht. Jeder "Velaro Novo"-Zug ⁠hat 520 Sitzplätze. Ein ⁠Sprecher von Siemens Mobility begrüßte die Entscheidung. "Der Velaro Novo verbindet deutlich reduzierten Energieverbrauch mit einer höheren Passagierkapazität und niedrigeren Kosten über den ganzen Lebenszyklus." Nun gehe es an die Einzelheiten des Vertrages.

(Bericht von Alexander Hübner. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)