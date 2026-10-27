Sparkassen: Deutsche halten Sparen für nötig - tun es aber oft nicht

Berlin, 27. ⁠Okt (Reuters) - Die Menschen in Deutschland verfolgen einer Studie zufolge nur selten einen konkreten Plan zum Vermögensaufbau - obwohl sie stark auf finanzielle Sicherheit achten. Nur 35 Prozent haben einen Spar- oder Anlageplan, wie aus dem am Dienstag zum Weltspartag veröffentlichten Vermögensbarometer des Deutschen Sparkassen- und ‌Giroverbands (DSGV) hervorgeht. Der Anteil der Aktien- oder Wertpapierbesitzer stagniert demnach bei 28 Prozent. Insgesamt bewerten 39 Prozent der Befragten ihre finanzielle Lage als gut oder sehr gut, nach ⁠41 Prozent ⁠im Vorjahr. Jeder Vierte beurteilt sie negativ.

Besonders zuversichtlich zeigen sich die Jüngeren: Zwei Drittel der unter 30-Jährigen erwarten, dass sich ihre finanzielle Situation künftig verbessern wird. "Diese Zuversicht ist richtig", sagte DSGV-Präsident Ulrich Reuter in Berlin. "Denn diese Generation kann die entscheidenden Weichen aus eigener Kraft stellen."

Wie wichtig ein früher Beginn ist, verdeutlichte Reuter mit einer Modellrechnung. ‌Wer 40 Jahre lang monatlich 100 Euro investiere, könne ‌bei einer angenommenen Wertentwicklung von fünf Prozent nach Kosten auf rund 150.000 Euro kommen. Bei einem zehn Jahre späteren Start wären es nur gut 80.000 Euro. Auch bei Wertpapieren zeige sich ⁠eine Diskrepanz zwischen Interesse und Handeln. Während 24 (im Vorjahr: 19) Prozent der Befragten inzwischen ‌ETFs für gut geeignet zum Vermögensaufbau halten, ⁠stagniert der Anteil der Wertpapierbesitzer. "Doch zwischen Erkenntnis und Handeln liegt eine Lücke, die wir gemeinsam schließen müssen", sagte Reuter.

FRAUEN BEI AKTIEN ZÖGERLICHER - ABER OFT ERFOLGREICHER

Deutliche Unterschiede zeigt die Studie beim Wertpapierbesitz von Frauen und Männern. Während 36 Prozent ‌der Männer Wertpapiere besitzen, sind es bei ⁠den Frauen nur 21 Prozent. Frauen hätten ⁠oft geringere finanzielle Spielräume und trauten ihren eigenen Finanzkenntnissen deutlich weniger als Männer, sagte Karolin Schriever, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des DSGV. Studien hätten jedoch gezeigt, dass Frauen im Schnitt sogar etwas erfolgreicher an der Börse agieren als Männer - "wenn sie den Schritt wagen", betonte Schriever.

Sparkassen-Präsident Reuter begrüßte zudem die Reform der staatlich geförderten privaten Vorsorge und verwies auf die Notwendigkeit individueller Lösungen statt Einheitsprodukten. "Manche Menschen wollen möglichst viel selbst entscheiden. Andere wünschen sich Beratung und Begleitung." Zum Vermögensbarometer hat der DSGV mehr ⁠als 4800 Menschen ab 16 Jahren befragt.

(Bericht von Klaus Lauer; redigiert von Reinhard Becker. - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)