TAGESVORSCHAU: Termine am 27. Oktober 2026

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 27. Oktober

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Novartis, Q3-Zahlen 07:00 CHE: Inficon, Q3-Zahlen 07:00 CHE: SIG Group, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Porsche AG, Q3-Zahlen (8.00 Pk) 07:30 FRA: Orange, Q3-Zahlen 07:30 SWE: Alfa Laval, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Beiersdorf, Q3-Zahlen (9.00 Analystenkonferenz und Pk) 08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Q3 Trading Update 08:00 GBR: HSBC Holdings, Q3-Zahlen 11:00 USA: UPS, Q3-Zahlen 11:00 USA: Sherwin-Williams, Q3-Zahlen 11:55 USA: Coca-Cola, Q3-Zahlen 12:00 USA: American Tower, Q3-Zahlen 12:00 USA: Invesco, Q3-Zahlen 12:15 USA: PayPal, Q3-Zahlen 12:30 USA: Boeing, Q3-Zahlen 17:45 CHE: Temenos Group, Q3-Zahlen 18:00 FRA: Saint-Gobain, Q3-Umsatz 18:00 NLD: ASM International, Q3-Zahlen 21:00 CHE: Logitech, Q2-Zahlen 21:00 USA: Visa, Q4-Zahlen 22:00 NLD: NXP Semiconductors, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Paccar, Q3-Zahlen USA: Corning, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 10/26 09:00 SPA: Arbeitslosenquote Q3/26 10:00 EUR: Geldmenge M3 9/26 13:15 USA: ADP Arbeitslosenzahlen (Woche) 13:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 9/26 (endgültig) 14:00 USA: FHFA Hauspreisindex 8/26 15:00 USA: Verbrauchervertrauen 10/26 15:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 10/26 15:00 USA: Neubauverkäufe 9/26 SONSTIGE TERMINE DEU: Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV), Pressekonferenz zum Weltspartag LUX: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Luxemburg

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi