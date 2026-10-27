Tesla: Das Kursziel von 450 Dollar ist realistisch

Was bewegt die Aktie?

Barclays stuft die Tesla-Aktie auf Overweight hoch und erhöht das Kursziel von 370 auf 450 Dollar. Die Aktie reagierte darauf am Vortag mit einem Kursgewinn von mehr als fünf Prozent. Bis zum neuen Kursziel ergibt sich vom betrachteten Kursniveau aus ein weiteres Potenzial von knapp 15 Prozent.

Zur positiven Einschätzung gehören Fortschritte beim autonomen Fahren und bei Robotaxis. Besonders gut entwickelt sich die Energiesparte. Dort sind auch im kommenden Jahr weitere Fortschritte zu erwarten. Zugleich steigen die Exporte, und die Situation in China verbessert sich. Damit erhält die Aktie auch Unterstützung aus dem zugrunde liegenden Geschäft.

Eine besondere Bedeutung für die weitere Kursentwicklung hat die mögliche Zusammenführung von Tesla und Spacex. Barclays berücksichtigt diese Möglichkeit in der positiven Einschätzung. Auch die Deutsche Bank sieht darin einen Kurstreiber für Tesla. Die Aussicht auf eine solche Transaktion ergänzt damit die Fortschritte in den einzelnen Geschäftsbereichen.

Eine Zusammenführung erscheint wahrscheinlich. Falls sie zustande kommt, ist ein Aktientausch mit einer Prämie für die Tesla-Aktionäre das erwartete Szenario. Der dabei als realistisch eingeschätzte Preisbereich liegt zwischen 425 und 450 Dollar. Die Erwartung einer Prämie hängt somit konkret davon ab, dass Tesla und Spacex tatsächlich zusammenfinden.

Dieser mögliche Aufschlag ist ein wesentlicher Grund für die bestehende Position auf steigende Tesla-Kurse. Bereits auf dem Weg zu einer möglichen Zusammenführung könnte der Aktienkurs zulegen. Das Barclays-Kursziel von 450 Dollar entspricht zugleich dem oberen Ende des erwarteten Zielbereichs. Operative Fortschritte und die mögliche Transaktion begründen gemeinsam die positive Einschätzung.

Charttechnik

Die Tesla-Aktie zeigt steigende Tiefpunkte und steigende Hochpunkte. Am Vortag gelang der Ausbruch über eine wichtige Widerstandszone. Anschließend erreichte der Kurs einen weiteren Widerstandsbereich, den frühere Tiefpunkte bilden.

Ein Ausbruch über diesen Bereich wäre der nächste wichtige Schritt für die Fortsetzung des Kursanstiegs. Die bisherige Folge höherer Hochs und Tiefs bietet dafür eine positive Ausgangsbasis.

Martins Einschätzung

Der Kurszielbereich von 425 bis 450 Dollar ist realistisch. Die sehr gute Entwicklung der Energiesparte und die Verbesserungen in China unterstützen diese Einschätzung. Zusätzliche Kurschancen entstehen, wenn eine Zusammenführung mit Spacex konkreter wird und eine Prämie für Tesla-Aktionäre vorsieht.

Die bestehende gehebelte Position auf steigende Tesla-Kurse bleibt im Investmentdepot. Ein wesentlicher Bestandteil dieser Positionierung ist die erwartete Prämie bei einer möglichen Zusammenführung.