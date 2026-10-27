Trading-Chance GBP/USD: Chance auf Rallye!

Good to know about: Britisches Pfund

Als älteste ununterbrochen genutzte Währung der Welt blickt das britische Pfund Sterling auf eine über 1.200-jährige Geschichte zurück. Seine Wurzeln reichen bis in die angelsächsische Zeit des 8. Jahrhunderts zurück, als der Name wortwörtlich Programm war: Ein Pfund entsprach dem tatsächlichen Silbergewicht von 240 Sterling-Silber-Münzen. Im 19. Jahrhundert stieg die Währung als Herzstück des britischen Empire und Pionierträger des internationalen Goldstandards zur unangefochtenen Leitwährung des globalen Handels auf. Erst im Laufe des 20. Jahrhunderts – geschwächt durch zwei Weltkriege und den spürbaren Aufstieg der USA – musste dieser Führungsanspruch in Bretton Woods schließlich an den US-Dollar abgetreten werden.

Stellenwert im globalen Finanzsystem heute

Trotz des Verlusts der einstigen Vormachtstellung gehört das Zahlungsmittel auch heute noch zu den wichtigsten Ankerwährungen der Welt. Im globalen Devisenhandel (Forex) belegt es hinter dem US-Dollar, dem Euro und dem japanischen Yen stabil den vierten Platz bei den am meisten gehandelten Währungen. Auch bei den weltweiten Devisenreserven der Zentralbanken nimmt das Währungssystem nach wie vor einen bedeutenden Platz in den Top 5 ein. Die Stärke und internationale Akzeptanz speisen sich vor allem aus dem Finanzplatz London, der als eines der global führenden Drehkreuze für Devisenhandel, Derivate und Bankdienstleistungen fungiert.

Das Paradoxon der „Rohstoffwährung“

Historisch betrachtet gilt das Zahlungsmittel insbesondere in den 1970er und 1980er Jahren als Paradebeispiel einer entwickelten Rohstoffwährung („Petro-Currency“). Der Grund lag in den riesigen Vorkommen in der Nordsee: Mit der Erschließung des Brent-Öls wurde Großbritannien temporär zu einem bedeutenden Netto-Ölexporteur. Stieg der globale Ölpreis, wertete dies die Währung massiv auf.

Heute hat sich dieses Bild gewandelt. Da die Nordsee-Vorkommen über die Jahrzehnte stark zurückgegangen sind und das Land wieder zum Netto-Importeur von Energie wurde, reagiert die Währung bei Ölpreisschocks inzwischen oft sensibler auf der Import- und Inflationsseite. Dennoch bleibt der Rohstoffbezug im Tradingsystem bestehen: Über den Finanzplatz London – der Heimat von Rohstoffriesen, Minenkonzernen und Börsen wie der London Metal Exchange (LME) – laufen gewaltige Kapitalströme der globalen Rohstoffmärkte, was die Währung weiterhin stark an fundamentale Rohstoffzyklen koppelt.

Zentrale Einflussfaktoren

Die Bewertung an den internationalen Märkten hängt heute von einem komplexen Gefüge ab:

· Geldpolitik der Bank of England (BoE): Zinsentscheide, Inflationsdaten und die Einschätzungen des Monetary Policy Committee (MPC) gehören zu den stärksten kurz- und mittelfristigen Kurstreibern.

· Leistungsbilanz und Fiskalpolitik: Großbritannien weist traditionell ein Leistungsbilanzdefizit auf, weshalb das Land auf den Zufluss ausländischen Kapitals angewiesen ist. Die Reaktionen der Anleihemärkte (Gilt-Yields) auf die staatliche Haushaltspolitik spielen daher eine entscheidende Rolle.

· Finanzmarkt-Sentiment (Risk-On / Risk-Off): Das Zahlungsmittel gilt am Devisenmarkt im Vergleich zum US-Dollar oder Schweizer Franken als renditestärkere, aber auch risikobehaftetere Währung (High-Beta-Währung). In Phasen globaler Marktzuversicht wertet sie tendenziell auf, in Krisenphasen sucht das Kapital Zuflucht in klassische „Sichere Häfen“.

· Prägende Ereignisse der jüngeren Geschichte

Die Entwicklung der letzten Jahre war von historischen Verwerfungen und extremer Volatilität geprägt:

1. Der Schwarze Mittwoch (1992): George Soros und andere Spekulanten zwangen das Land durch massives Short-Trading zum Ausstieg aus dem Europäischen Wechselkursmechanismus (EWM), was zu einer drastischen Abwertung führte.

2. Das Brexit-Referendum (2016): Der unerwartete Votum für den EU-Austritt löste den größten Tagesverlust in der modernen Geschichte der Währung aus und leitete eine jahrelange Phase struktureller Entwertung und politischer Unsicherheit ein.

3. Das "Mini-Budget"-Debakel (2022): Unter der kurzen Amtszeit von Premierministerin Liz Truss führte die Ankündigung ungedeckter Steuersenkungen zu einer Vertrauenskrise am Anleihemarkt. Die Währung stürzte im Handel gegen den US-Dollar auf ein historisches Allzeittief von knapp über 1,03 USD ab, bevor die Zentralbank eingreifen musste.

Heute präsentiert sich das Traditionswährungssystem als hochliquides, volatiles Handelsinstrument, das wie kaum ein zweites das Spannungsfeld zwischen imperialer Historie, moderner Finanzwirtschaft und den Herausforderungen einer eigenständigen Volkswirtschaft widerspiegelt.

Der folgende Chart zeigt unter dem Kursverlauf des Währungspaars die Netto-Positionen der Commercials (rot) und jene der Large Specs (Fonds). Die Commercials sind in der Nähe des Höchstwertes aus den letzten 10 Jahren. Letztmals gab es derart hohe Netto-Positionen unter anderem 2017, woraufhin der Kurs von 1,20 auf 1,45 explodierte. Auch im Spätsommer 2019 war der Saldo aus Longs und Shorts in dieser Händlergruppe auf einem ähnlich hohen Level. Es folgte eine Rallye von 1,20 auf 1,35 USD.

Als die Netto-Position 2022 in Richtung des heutigen Niveaus steuerte, gab es noch einen kräftigen Absturz (ca. 20 Cent!), ehe ein mehrjähriger Anstieg zunächst bis 1,31 und später dann bis 1,38 USD führte. Genau hier liegen auch Fluch und Segen der CoT-Daten: einerseits zeigen sie mittel- bis langfristige Potenziale in eine spezifische Richtung recht gut auf. Doch andererseits sind sie als Timing-Instrument untauglich. Speziell in einem Umfeld niedriger oder sinkender Zinsen gilt das umso mehr. Die Commercials sind bei Währungen Großbanken, die zum Beispiel verbriefte Produkte emittieren, aber auch Firmen und Staaten, die Währungsabsicherungen vornehmen. Die Large Specs sind, wie bereits erwähnt, Fonds und Hedge-Fonds. Sie agieren zumeist trendkonform und sind in den Kurs-Extremen fast immer „falsch“ positioniert.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit

Das Setup zeigt hier ganz eindeutig mittel- bis langfristig erhebliches Erholungspotenzial. Folgerichtig suchen wir unsere Chance auf der langen Seite. Hierfür haben wir ein passendes Hebelprodukt ausgesucht, das wir Ihnen nachfolgend vorstellen möchten. Bei derartigen Handelsgrundlagen – den CoT-Daten – erscheint es aufgrund des längerfristigen Charakters sinnvoll, Ein- und Ausstiege jeweils in mehreren Tranchen vorzunehmen. Denn CoT-Daten sind kein Timing-Instrument. Wir müssen mit Kursvarianzen rechnen, denen wir mit den Cost-Average-Effekt begegnen können.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf GBP/USD

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis und die K.O.-Schwelle gleichauf bei 1,2584 US-Dollar. Bei einem aktuellen Preis von 1,3309 Dollar entspricht das einem Hebel von 17,51. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet PE4EBS.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 1,38 USD

Unterstützungen: 1,30 USD

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf GBP/USD

Basiswert GBP/USD WKN PE4EBS ISIN DE000PE4EBS0 Basispreis 1,2584 USD K.O.-Schwelle 1,2584 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit Unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 17,51 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.