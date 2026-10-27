Trading-Chance Schneider Electric: Kurseinbruch bietet Chance!

Good to know about: Schneider Electric

Als wahrer Gigant der globalen Energiewende und der digitalen Transformation fungiert Schneider Electric als das „Rückgrat“ moderner elektrischer Infrastrukturen. Der französische Elektrotechnik- und Softwarekonzern bekleidet eine marktbeherrschende Stellung in zwei zentralen Kernbereichen: dem Energiemanagement und der industriellen Automatisierung. Was das Unternehmen im Kern tut, lässt sich kurz als die smarte Elektrifizierung und Digitalisierung von Gebäuden, Fabriken, Rechenzentren und Stromnetzen zusammenfassen. Dabei wird physische Hardware – wie Schaltanlagen, Sensoren, USV-Anlagen (Unterbrechungsfreie Stromversorgung) oder Ladestationen – nahtlos mit intelligenter Steuerungssoftware verknüpft.

Marktstellung und Wettbewerb

In der globalen Niederspannungs- und Mittelspannungs-Verteilung ist der Konzern unangefochtener Marktführer. Auch in der Gebäudeautomation sowie bei kritischer Energieinfrastruktur für Rechenzentren zählt man zur absoluten Weltspitze. Ergänzt wird die Hardware durch eine stark wachsende Softwaresparte – unter anderem durch den vollständigen Erwerb der Industriesoftware-Gruppe AVEVA – wodurch auch im Bereich der digitalen Prozessoptimierung eine herausragende Position besetzt wird.

Zu den größten direkten Konkurrenten zählen vor allem:

· Siemens (Deutschland) und ABB (Schweiz) in der Industrieautomatisierung und Elektrifizierung,

· Eaton (USA) im Bereich Power Management und elektrische Komponenten,

· Legrand (Frankreich) in der Elektroinstallations- und Infrastrukturtechnik für Gebäude,

· sowie Rockwell Automation (USA) bei der reinen Fabrikautomation.

Der entscheidende Wettbewerbsvorteil gegenüber reinen Hardware-Herstellern liegt im stark integrierten Ökosystem (EcoStruxure), das Hard- und Software über eine einzige Plattform verbindet, sowie in einem weltumspannenden Partnernetzwerk aus Handwerkern, Planern und Systemintegratoren.

Was treibt das Geschäft an? (Wachstumstreiber & Chancen)

Das Geschäftsmodell profitiert direkt von mehreren Jahrhundert-Megatrends:

1. Der KI- und Rechenzentren-Boom: Der weltweite Bau riesiger KI-Rechenzentren erfordert gewaltige Mengen an hochzuverlässiger Stromverteilung und spezialisierten Kühltechnologien. Dieser Bereich verzeichnet dreistellige Wachstumsraten und ist aktuell der stärkste Ergebnistreiber.

2. Globale Elektrifizierung & Dekarbonisierung: Um Klimaziele zu erreichen, müssen Heizungen (Wärmepumpen), der Verkehr (E-Mobilität) und Industrieprozesse von fossilen Brennstoffen auf Strom umgestellt werden. Das erfordert eine massive Aufrüstung lokaler Stromnetze und Schaltschränke.

3. Energieeffizienz & Gebäude-Nachrüstung: Durch steigende Energiepreise und strengere Nachhaltigkeitsvorgaben investieren Unternehmen intensiv in Software, die den CO₂-Fußabdruck misst und Energieverschwendung in Gebäuden automatisch reduziert.

4. Wiederkehrende Software-Einnahmen: Der strategische Schwenk hin zu margenstarken Software-Abonnements (SaaS) sorgt für eine stabilere Cashflow-Basis und macht den Betrieb krisenfester.

Wo liegen Belastungen und Risiken?

Trotz der starken strukturellen Rückenwinde ist das Geschäft nicht völlig frei von zyklischen und operativen Hürden:

· Abhängigkeit von der Bau- und Industrie-Konjunktur: Schwächelt die globale Wirtschaft oder die Baukonjunktur (insbesondere im Wohn- und Gewerbebau), bremst das die Nachfrage nach klassischer Elektroinstallation spürbar.

· Rohstoffkosten und Inflation: Hohe Preise für Industriemetalle wie Kupfer, Aluminium und Stahl belasten die operativen Margen bei Hardwareprodukten, weshalb Preiserhöhungen konsequent am Markt durchgesetzt werden müssen.

· Komplexität bei Übernahmen: Die aggressive M&A-Strategie der Vergangenheit erfordert eine kontinuierliche und anspruchsvolle Integration der Zukäufe, um Synergien tatsächlich zu heben.

· Intensiver Digital-Wettbewerb: Im Bereich der IoT- und Automatisierungssoftware konkurriert man nicht mehr nur mit traditionellen Industrie-Spezialisten, sondern zunehmend auch mit großen US-Tech-Giganten und spezialisierten Cloud-Anbietern.

Perspektive, Dividende und Fazit

Auf Sicht der kommenden Jahre ist das Unternehmen exzellent positioniert. Durch den klaren Fokus auf Energieeffizienz, Netzinfrastruktur und KI-Infrastruktur agiert die Gruppe genau an der Schnittstelle der beiden wichtigsten Zukunftsthemen: Nachhaltigkeit und Digitalisierung.

Auch für Ausschüttungsorientierte Anleger ist das Profil hochinteressant: Die Dividende wird seit weit über einer Dekade kontinuierlich angehoben und liegt im langjährigen Schnitt bei einem soliden jährlichen Wachstum im hohen einstelligen bis zweistelligen Prozentbereich. Da die Ausschüttungsquote gewöhnlich bei moderaten 50 % des Gewinns liegt, besitzt der Konzern genügend finanziellen Spielraum, um sowohl die Dividende in den nächsten Jahren stabil in Richtung der Aristokraten-Hürde weiter auszubauen als auch weiterhin gezielt in Forschung, Entwicklung und das Wachstum der Software-Sparte zu investieren.

Mit einer Netto-Marge von mehr als 11 Prozent bewegt sich das Unternehmen in ruhigem Fahrwasser. Der Gewinn wird seit Jahren konstant gesteigert und soll bis 2029 von derzeit 8,29 auf dann 15,77 Euro je Anteilsschein verbessert werden. Die Verschuldungsquote liegt bei 29 Prozent. Seit 11 Jahren erhöht Schneider alljährlich seine Dividende. Die derzeitige Börsenbewertung ist mit einem Kurs-/Gewinn-Verhältnis von 26 etwas über dem langfristigen Durchschnitts-KGV von 21.

Absturz zum Einstieg nutzen?!

Speziell seit 2020 befand sich der Aktienkurs in einem beeindruckenden Aufwärtstrend. Erst kürzlich wurde bei 312,30 Euro ein neues Verlaufshoch und das bisherige Allzeithoch markiert. Nun aber fiel die Aktie nahezu senkrecht von mehr als 300 auf 226 Euro, wo wir den ersten horizontalen Support ausmachen können. Weitere Unterstützungen finden sich bei 190 und 159 Euro.

Da der übergeordnete Trend absolut intakt ist, eröffnet dieser kräftige Rücksetzer eine Einstiegs- und Zukauf-Chance (falls man bereits investiert ist). Merklich eintrüben würde sich das Chart-Bild erst, wenn der Kurs unter 159 Euro absinken sollte. Alles oberhalb dieser Marke ist lediglich als Korrektur im Bullenmarkt zu werten.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit

Wir haben hier einen europäischen Top-Wert, der sich trotz der widrigen Bedingungen in Europa eine starke Entwicklung hinlegt. Ob als Investment oder als kurzfristige Trading-Chance bietet der aktuelle Rücksetzer eine Chance für mutige Trader. Wir haben ein geeignetes Produkt ausgesucht, das wir Ihnen nachfolgend vorstellen.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Schneider Electric

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis und die K.O.-Schwelle gleichauf bei 155,664 Euro. Bei einem aktuellen Preis von 241 Euro entspricht das einem Hebel von 2,81. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet PK3FD6.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 312 Euro

Unterstützungen: 226, 190 und 159 Euro

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Schneider Electric

Basiswert Schneider Electric WKN PK3FD6 ISIN DE000PK3FD66 Basispreis 155,664 Euro K.O.-Schwelle 155,664 Euro Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 2,81 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.