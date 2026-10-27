UBS-Chef: Kein Zugriff für externe KI-Modelle auf Kundenkonten

Zürich, ⁠27. Okt (Reuters) - Die Schweizer Großbank UBS verwehrt externer Künstlicher Intelligenz (KI) Zugriff auf Kundenkonten. Man habe unlängst von Fällen gehört, in denen Banken Risiken ‌durch Fehlverhalten von Modellen bei der Verwaltung von Kundenkonten sowie der Verschiebung und Optimierung von ⁠Einlagen ⁠ausgesetzt gewesen seien, erklärte Konzernchef Sergio Ermotti am Dienstag bei einer Veranstaltung in Zürich. "Wir lassen nicht zu, dass Modelle in die Bank gelangen und dies tun." Bezüglich KI ‌gehe es derzeit vor allem ‌darum, unkontrollierbare Entscheidungen von KI-Modellen für Kunden zu verhindern, sagte der UBS-Chef. Es müsse vermieden werden, ⁠dass die Technologie wie eine "Black Box" agiere.

Die Integration ‌der 2023 übernommenen ⁠Rivalin Credit Suisse hatte die UBS bei der Einführung von KI-Anwendungen vorübergehend gebremst. Nun könne sich das Geldhaus jedoch wieder ‌verstärkt auf die ⁠Technologie konzentrieren, sagte Ermotti. Er ⁠sei froh, dass die Integration fast abgeschlossen sei. Dadurch könne die Bank nun einen größeren Schwerpunkt auf Technologien legen, um die Effektivität und Effizienz des Instituts zu steigern.

(Bericht von Ariane Lüthi, bearbeitet von Oliver Hirt, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)