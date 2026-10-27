UPS hebt Jahresprognosen an - Fokus auf lukrativere Fracht

Reuters · Uhr
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27. Okt (Reuters) - ⁠Der weltgrößte Paketzusteller UPS hat die Umsatz- und Gewinnprognosen für das Gesamtjahr am Dienstag angehoben. Der US-Paketdienst profitierte von seinem Sparprogramm und von margenstärkeren internationalen Luftfrachtsendungen, ‌nachdem er den Transport weniger profitabler Pakete seines Kunden Amazon gestrichen hatte. UPS erwartet für 2026 nun ⁠einen ⁠bereinigten Gewinn von rund 7,28 Dollar je Aktie nach zuvor prognostizierten 7,22 Dollar, wie der Konzern mitteilte. Der Jahresumsatz soll sich auf 92,6 Milliarden Dollar belaufen, nachdem zuvor 91,2 Milliarden Dollar in Aussicht ‌gestellt worden waren. Die UPS-Aktie legte ‌im vorbörslichen US-Handel um 1,8 Prozent zu. Auch der deutsche Konkurrent DHL hatte die Gewinnprognose dank florierender Geschäfte ⁠seiner Express-Sparte zuletzt erneut angehoben.

Der Weltmarktführer UPS gilt als ‌Frühindikator für die globale Konjunktur. ⁠UPS versucht derzeit, die Kosten in diesem Jahr durch die Schließung von Standorten und Stellenstreichungen um drei Milliarden Dollar zu senken und damit ‌seine Gewinnsteigerungen zu sichern. ⁠Der Konkurrent FedEx, der ⁠am Mittwoch seine Zahlen vorlegt, setzt auf eine ähnliche Strategie. DHL hatte im vergangenen Jahr rund 16.000 Stellen abgebaut. Insgesamt sollen die Kosten der Bonner konzernweit bis 2027 um mehr als eine Milliarde Euro gesenkt werden.

(Bericht von Lisa Baertlein und Nandan Mandayam, bearbeitet von Matthias Inverardi. Redigiert von Olaf ⁠Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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