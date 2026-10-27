US-Justizministerium klagt Ex-FBI-Chef Comey zum dritten Mal an

Reuters · Uhr
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Washington, ⁠26. Okt (Reuters) - Das US-Justizministerium unternimmt einen dritten Anlauf zur Strafverfolgung des ehemaligen FBI-Direktors James Comey. Aus den am Montag veröffentlichten Gerichtsunterlagen geht ‌hervor, dass ihm die Weitergabe geheimer Informationen zur nationalen Sicherheit im Jahr 2016 vorgeworfen wird. ⁠Comey ⁠wies dies zurück. "Ich bin immer noch unschuldig", sagte er in einem auf Instagram veröffentlichten Video. Seine Anwälte haben bereits die Abweisung der Anklage beantragt, da diese rechtlich ‌unzulässig sei.

Das Ministerium hatte die ‌Dokumente am 5. Oktober bei einem Bundesgericht in Washington eingereicht, um die zehnjährige Verjährungsfrist zu ⁠unterbrechen. Ein Sprecher der Behörde bezeichnete dieses ‌Vorgehen als gängige Praxis. ⁠Da es sich um laufende Ermittlungen handele, werde man sich nicht weiter äußern. Das Ministerium hatte Comey bereits zweimal angeklagt. ‌Eine Anklage ⁠wegen des Vorwurfs der Falschaussage ⁠vor dem Kongress wurde von einem Richter abgewiesen. Ein weiteres Verfahren wegen einer mutmaßlichen Drohung gegen Präsident Donald Trump in den sozialen Medien ist noch anhängig.

(Bericht von Andrew Goudsward, Ismail Shakil und Costas PitasBearbeitet von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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