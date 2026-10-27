US-Militär verbannt BYD-Autos von Stützpunkt in Japan

Tokio/Berlin, 27. Okt (Reuters) - ⁠Das US-Militär hat Fahrzeuge des chinesischen Elektroautobauers BYD wegen Sicherheitsbedenken von einem wichtigen Luftwaffenstützpunkt in Japan verbannt. Auf der Kadena-Basis auf der Insel Okinawa gilt seit Montag ein entsprechendes Zufahrtsverbot. "Diese Fahrzeuge stellen ein inakzeptables und nicht zu bewältigendes Risiko für unser Personal und unsere Mission dar", sagte eine Sprecherin des Stützpunkts Kadena, ‌ohne Details zu nennen. Der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap zufolge gibt es Bedenken, dass die in den Fahrzeugen verbauten Kameras und Sensoren sensible Informationen sammeln und weiterleiten könnten. Das Militär hatte den Schritt ⁠am vergangenen Freitag ⁠angekündigt. Eine Stellungnahme von BYD lag zunächst nicht vor.

Ob ein ähnliches Verbot auch für US-Stützpunkte in Europa geplant ist, ließ das US-Kommando für Europa (Eucom) auf Anfrage offen. Man habe dazu derzeit keine Informationen. Die Bedrohungslage rund um die eigenen Einrichtungen werde jedoch kontinuierlich bewertet, um Personal, Plattformen und Stützpunkte zu schützen.

Auch in Deutschland rückt das Thema zunehmend in den Fokus. Das Verteidigungsministerium erarbeitet derzeit eine umfassende ‌Regelung zum Umgang mit moderner Fahrzeugtechnik in den Liegenschaften der ‌Bundeswehr. Pauschale Einschränkungen für private Fahrzeuge bestimmter Hersteller oder aus bestimmten Ländern gebe es aktuell zwar nicht, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums. Grundsätzlich stellten jedoch alle Sensoren, die sich zur Ausspähung eigneten, eine Bedrohung dar – unabhängig ⁠vom Hersteller. Dazu zählten Kameras, Radarsysteme, Mikrofone sowie Datenübertragungssysteme. Der Sprecher bestätigte, dass es bereits jetzt Zufahrtsbeschränkungen ‌für gewisse Fahrzeugtypen in speziellen Sicherheitsbereichen gebe. Diese würden ⁠von den Verantwortlichen vor Ort im Einzelfall festgelegt.

Der Stützpunkt Kadena ist ein bedeutender Standort der US-Luftwaffe auf der strategisch wichtigen südwestlichen Inselkette Japans am Rande des Ostchinesischen Meeres. Das US-Verteidigungsministerium hatte BYD im Juni auf eine Liste von Unternehmen gesetzt, die seiner Einschätzung nach das ‌chinesische Militär unterstützen. BYD wies die Einstufung damals ⁠zurück. Der chinesische Konzern, der Tesla 2025 als ⁠weltgrößten Verkäufer von batterieelektrischen Fahrzeugen überholt hatte, expandiert derzeit stark im Ausland. Dazu gehört auch Japan, wo das Unternehmen im Juli seinen elektrischen Kleinwagen Racco auf den Markt brachte, um auf dem von einheimischen Marken dominierten Markt Fuß zu fassen.

China hatte seinerseits in der Vergangenheit ähnliche Beschränkungen für Fahrzeuge des US-Herstellers Tesla verhängt. Im Jahr 2021 wurde diesen wegen Sicherheitsbedenken durch die installierten Kameras der Zugang zu einigen Regierungsarealen verwehrt. Peking hob diese Einschränkung jedoch 2024 wieder auf, nachdem Tesla die Unterstützung des wichtigsten Branchenverbands des Landes erhalten hatte.

(Bericht von Tim Kelly in Tokio, Casey Hall ⁠in Shanghai und Sabine Siebold in Berlin, bearbeitet von Anneli Palmen und Patricia Weiß, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)