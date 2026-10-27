US-Richterin blockiert Trumps Umbaupläne für historischen Golfplatz weiter

Washington, 27. ⁠Okt (Reuters) - Ein US-Gericht hat die Pläne von Präsident Donald Trump zur Renovierung eines historischen Golfplatzes in Washington vorerst weiter gestoppt. Bezirksrichterin Ana Reyes verlängerte am Montag ‌eine entsprechende Anordnung. Die Regierung dürfe keine weiteren Bäume auf dem Gelände fällen oder beschädigen. Zudem ⁠müsse sie ⁠das Gericht zehn Werktage im Voraus schriftlich informieren, bevor sie unumkehrbare Veränderungen an dem Park vornimmt. Trump kündigte an, die Regierung werde gegen die Entscheidung in Berufung gehen. Der "East Potomac Golf Course" ‌werde wie geplant am 15. November ‌für Umbauarbeiten geschlossen.

Die Renovierung ist Teil der Pläne von Trump, einem passionierten Golfspieler, zur Umgestaltung der US-Hauptstadt. Die ⁠Denkmalschutzorganisation DC Preservation League hatte gegen das Vorhaben geklagt. ‌Vor zwei Wochen hatte ⁠Richterin Reyes das Fällen von Hunderten Bäumen auf dem Golfplatz an einem einzigen Wochenende als unentschuldbar kritisiert. Trump hatte die Richterin daraufhin als "Verrückte" (lunatic) ‌bezeichnet. Die Richterin sagte, ⁠das Justizministerium habe sie ⁠gebeten, Trumps Äußerungen zu den Plänen zu ignorieren. "Selten, wenn überhaupt, hat das US-Justizministerium ein Bundesgericht gedrängt, dem amtierenden Präsidenten keinen Glauben zu schenken", sagte Reyes. Der Fall habe mit Golf begonnen. "Aber es ist zu weit mehr geworden."

(Bericht von Kanishka Singh, bearbeitet von Sabine Wollrab, redigiert von Philipp Krach. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)