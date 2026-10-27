Verhaltener Handelsstart an den Börsen, Novartis und Nestle im Fokus
Der DAX startet leicht schwächer in den Handelstag. Der EuroStoxx 50 legt dagegen moderat zu. An den US-Börsen zeichnet sich ein uneinheitlicher Auftakt ab: Der Dow Jones wird vorbörslich knapp im Plus erwartet, während S&P 500 und Nasdaq 100 leicht nachgeben. Der Nikkei 225 schloss den Handel in Tokio fester.
Makroökonomischer Überblick
Der Euro notiert am Dienstag etwas schwächer bei rund 1,116 US-Dollar. Am Vormittag stehen keine marktbewegenden Konjunkturdaten an. Am Nachmittag richten sich die Blicke auf die Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter in den USA. Die Daten könnten neue Hinweise auf die Investitionsbereitschaft amerikanischer Unternehmen und die Verfassung der US-Konjunktur liefern. Vor den Zinsentscheidungen von Federal Reserve und Europäischer Zentralbank rechnen Marktteilnehmer in dieser Woche überwiegend mit unveränderten Leitzinsen. Auch ein Zinsschritt im Dezember gilt nicht mehr als vollständig eingepreist.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Novartis legen nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen zu. Der Pharmakonzern steigerte den Umsatz um vier Prozent auf 14,5 Milliarden US-Dollar. Das bereinigte operative Ergebnis erhöhte sich um elf Prozent auf gut sechs Milliarden US-Dollar. Nachlassender Druck durch Nachahmermedikamente und Produktivitätsfortschritte stützten das operative Geschäft. Für das Gesamtjahr hob Novartis die Gewinnprognose an. Der Nettogewinn fiel wegen einer Wertminderung auf den Wirkstoffkandidaten Del-Desiran dagegen von 3,9 auf 1,2 Milliarden US-Dollar.
Nestlé stehen nach den jüngsten Quartalszahlen erneut im Blickpunkt. Der Nahrungsmittelkonzern hatte zuletzt ein höheres Mengenwachstum und eine Beschleunigung der organischen Geschäftsentwicklung gemeldet. Belastend wirkt die Herausnahme des Russlandgeschäfts aus der Konzernrechnung, die das Ergebnis je Aktie im Schlussquartal leicht schmälern dürfte. Entscheidend bleibt, ob Nestlé das verbesserte Absatzwachstum fortsetzen kann und dabei seine operative Marge stabil hält.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX®
|Bear
|UG634T
|21,16
|27490,922712 Punkte
|11,68
|Open End
|Silber
|Bull
|UN1EPE
|1,12
|51,855873 USD
|45,55
|Open End
|X-DAX®
|Bull
|HD0YBU
|66,36
|18757,422226 Punkte
|3,86
|Open End
|Nvidia Corp.
|Bear
|UN15H0
|2,92
|247,514544 USD
|6,59
|Open End
|Silber
|Bull
|UN1DQJ
|1,37
|51,567398 USD
|35,88
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.10.2026; 09:00 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Iberdrola S.A.
|Call
|UN3343
|2,62
|20,00 EUR
|6,84
|16.06.2027
|Nasdaq-100®
|Put
|UR2BSF
|5,48
|29000,00 USD
|-20,11
|20.11.2026
|SAP SE
|Call
|HD6Q9Y
|0,21
|250,00 EUR
|15,46
|16.12.2026
|Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
|Call
|UG9N77
|0,24
|48,00 EUR
|6,09
|16.06.2027
|DAX®
|Call
|UR2AZM
|3,72
|25600,00 Punkte
|31,06
|20.11.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.10.2026; 09:00 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX®
|Long
|HD6SGF
|9,54
|21179,236632 Punkte
|6
|Open End
|flatexDEGIRO SE
|Long
|UN3TZE
|2,87
|11,683359 EUR
|2
|Open End
|EURO STOXX 50® (EUR)
|Long
|UN71SS
|9,98
|4893,821304 Punkte
|5
|Open End
|DAX®
|Long
|UN71ST
|5,12
|23720,4944 Punkte
|15
|Open End
|Nasdaq-100®
|Short
|UR1SWP
|1,13
|30282,991177 Punkte
|29
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.10.2026; 09:00 Uhr;
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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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