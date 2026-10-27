Waffenruhe in Oleschky von schweren Luftangriffen auf Kiew überschattet

- von Dan ⁠Peleschuk und Anna Voitenko

Kiew, 27. Okt (Reuters) - Neue schwere russische Luftangriffe auf die Hauptstadt Kiew haben am Dienstag eine örtlich begrenzte Waffenruhe rund um die von Russland besetzte Stadt Oleschky überschattet. Die Feuerpause um die seit mehr als vier Jahren besetzte südukrainische Stadt soll die Versorgung der hungernden Einwohner mit Hilfsgütern sowie die Ausreise von Zivilisten ermöglichen. Beide Seiten ‌erklärten, die Waffenruhe einzuhalten. Bei den Raketenangriffen auf Kiew kam nach amtlichen Angaben mindestens ein Mensch ums Leben. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von einer schwerwiegenden Eskalation.

Die Feuerpause wurde von US-First-Lady Melania Trump ⁠unter Beteiligung von ⁠Papst Leo vermittelt. Sie trat um 3.00 Uhr ukrainischer Zeit in Kraft und soll bis 1. November dauern. Der Fraktionschef von Selenskyjs Regierungspartei, Dawyd Arachamija, nannte die Waffenruhe die "größte Deeskalation seit 2022".

OLESCHKY: EINWOHNER SPRECHEN VON "STRASSE DES TODES"

Oleschky liegt am Ostufer des Flusses Dnipro gegenüber der von ukrainischen Truppen gehaltenen Stadt Cherson. Russische Truppen kontrollieren die Stadt seit den ersten Tagen der Invasion im Februar 2022. Nach Angaben der USA leben dort nur noch ‌wenige tausend Menschen von den ehemals 24.000 Einwohnern. Beide Kriegsparteien machen ‌sich gegenseitig für die humanitäre Krise verantwortlich.

Dort herrscht ein gravierender Mangel an Lebensmitteln und Medikamenten. Die Versorgung mit fließendem Wasser, Strom, Gas und Fernwärme ist weitgehend zusammengebrochen. Einige Einwohner berichteten, sie hätten zeitweise von einer Tasse Reis oder Buchweizen am ⁠Tag leben müssen. Um Lebensmittel und Wasser zu beschaffen, müssten sie unter Lebensgefahr verminte Straßen passieren. Eine dieser ‌Verbindungen wird "Straße des Todes" genannt. Ukrainische und russische Vertreter kündigten ⁠humanitäre Korridore an. Dafür sollen voraussichtlich zunächst Straßen entmint werden, was mehrere Tage dauern könnte.

Die Vereinbarung kam inmitten stockender Friedensbemühungen der USA zustande. Gesandte des Weißen Hauses hatten in den vergangenen Tagen mit beiden Seiten gesprochen. Selenskyj hatte vergangene Woche erklärt, dass die Dreiergespräche Anfang November in Abu ‌Dhabi fortgesetzt werden sollen.

ANGRIFFE AUF KIEW MIT ISKANDER-RAKETEN

Bei den nächtlichen ⁠Angriffen auf Kiew wurden nach ukrainischen Angaben ein ⁠Universitätsgelände und die wichtige Südbrücke beschädigt. Ein ukrainischer Militärinsider sagte, die Brücke sei von vier Iskander-Raketen getroffen worden. Energieanlagen, Logistik und Infrastruktur in zehn weiteren Regionen seien ebenfalls angegriffen worden, sagte Selenskyj.

Das russische Verteidigungsministerium erklärte, die Angriffe hätten militärischen Zielen gegolten. Angegriffen worden seien Verkehrsinfrastruktur in Kiew, ein Logistikknotenpunkt in der Region Charkiw sowie Industrieanlagen und Frachtschiffe. Auf russischer Seite wurde Behörden zufolge eine Person bei einem Drohnenangriff in der westlichen Stadt Brjansk nahe der ukrainischen Grenze getötet. Im von Russland kontrollierten Teil der ukrainischen Region Saporischschja wurde demnach bei einem Angriff auf einen Bus eine Person getötet, 30 wurden verletzt. Reuters konnte die Angaben ⁠zunächst nicht unabhängig überprüfen.

(Mitarbeit von Jekaterīna Golubkova in Tokio und Tom Balmforth in London. Bearbeitet von Holger Hansen, redigiert von Christian Rüttger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)