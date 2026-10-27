Was bewegt die Aktie?

Verizon steigert den Umsatz um zwei Prozent auf rund 34 Milliarden Dollar. Damit verfehlt der Telefonkonzern die Erwartungen leicht. Besser fällt der bereinigte Gewinn je Aktie aus: Er erreicht 1,31 Dollar und übertrifft die Erwartungen um 0,04 Dollar. Das Gesamtbild der Zahlen liegt damit ungefähr im Rahmen der Erwartungen.

Die Verizon-Aktie verliert nach der Veröffentlichung 3,4 Prozent. Dieser Rückgang steht einer Verbesserung bei mehreren Ergebniskennzahlen gegenüber. Der Nettogewinn steigt um 5,2 Prozent, während das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) mit rund 14 Milliarden Dollar einen Rekord erreicht. Zugleich erhöht sich die entsprechende Marge von knapp unter 38 auf etwas über 40 Prozent.

Auch bei der Kundengewinnung erzielt Verizon eine starke Entwicklung. Besonders das Geschäft mit Postpaid-Telefonkunden, die ihre Rechnung nach der Nutzung bezahlen, trägt zum Wachstum bei. Beim Nettozuwachs an Kunden erreicht das Unternehmen die stärkste Entwicklung seit zehn Jahren. Damit verbessern sich sowohl die Kundenentwicklung als auch die operative Marge, während der Umsatz etwas hinter den Erwartungen bleibt.

Für Anleger ergibt sich daraus ein gemischtes Bild: Verizon gewinnt kräftig Kunden hinzu und erzielt höhere Ergebnisse, zugleich fällt die unmittelbare Kursreaktion negativ aus. Die Gewinnüberraschung gleicht die leichte Umsatzverfehlung in der Gesamtbewertung der Zahlen ungefähr aus. Über das vergangene Jahr bewegt sich die Aktie überwiegend seitwärts. Bei Verizon steht deshalb eher die Dividendenrendite im Vordergrund als die Aussicht auf ausgeprägte Kurssteigerungen.

Charttechnik

Seit etwa Februar beziehungsweise März bewegt sich die Aktie in einer Spanne zwischen knapp über 40 und knapp über 50 Dollar. Diese Handelsspanne umfasst ungefähr zehn Dollar. Nahe der unteren Begrenzung bilden frühere Hochs und Tiefs einen starken Unterstützungsbereich.

Wenn neue Positionen aufgebaut werden sollen, bietet sich dafür eher der Bereich knapp oberhalb von 40 Dollar an. Ein Einstieg nahe dieser Unterstützung passt besser zum bisherigen Kursverlauf als der Kauf bei einem Ausbruch über die Handelsspanne.

Martins Einschätzung

Für eine auf Kurssteigerungen ausgerichtete Strategie gehört Verizon derzeit zu den weniger attraktiven Aktien. Eine Fortsetzung der Seitwärtsbewegung erscheint wahrscheinlich; langfristig kommt ein leichter Anstieg mit größeren zwischenzeitlichen Rücksetzern infrage. Für dividendenorientierte Anleger bleibt die Rendite der wesentliche Anreiz, während ein möglicher Einstieg vor allem nahe der unteren Begrenzung der Handelsspanne interessant wird.