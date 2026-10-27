WOCHENVORSCHAU: Termine bis 9. November 2026

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 9. November

--------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 27. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Novartis, Q3-Zahlen 07:00 CHE: Inficon, Q3-Zahlen 07:00 CHE: SIG Group, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Porsche AG, Q3-Zahlen (8.00 Pk) 07:30 FRA: Orange, Q3-Zahlen 07:30 SWE: Alfa Laval, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Beiersdorf, Q3-Zahlen (9.00 Analystenkonferenz und Pk) 08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Q3 Trading Update 08:00 GBR: HSBC Holdings, Q3-Zahlen 11:00 USA: UPS, Q3-Zahlen 11:00 USA: Sherwin-Williams, Q3-Zahlen 11:55 USA: Coca-Cola, Q3-Zahlen 12:00 USA: American Tower, Q3-Zahlen 12:00 USA: Invesco, Q3-Zahlen 12:15 USA: PayPal, Q3-Zahlen 12:30 USA: Boeing, Q3-Zahlen 17:45 CHE: Temenos Group, Q3-Zahlen 18:00 FRA: Saint-Gobain, Q3-Umsatz 18:00 NLD: ASM International, Q3-Zahlen 21:00 CHE: Logitech, Q2-Zahlen 21:00 USA: Visa, Q4-Zahlen 22:00 NLD: NXP Semiconductors, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Paccar, Q3-Zahlen USA: Corning, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 10/26 09:00 SPA: Arbeitslosenquote Q3/26 10:00 EUR: Geldmenge M3 9/26 13:15 USA: ADP Arbeitslosenzahlen (Woche) 13:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 9/26 (endgültig) 14:00 USA: FHFA Hauspreisindex 8/26 15:00 USA: Verbrauchervertrauen 10/26 15:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 10/26 15:00 USA: Neubauverkäufe 9/26 SONSTIGE TERMINE LUX: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Luxemburg --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 28. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 05:00 GBR: Standard Chartered, Q3-Zahlen 06:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen Q3/26 06:45 CHE: UBS, Q3-Zahlen 07:00 DEU: BASF, Q3-Zahlen (8.30 Analystencall, 10.30 Pk) 07:00 DEU: Deutsche Bank, Q3-Zahlen (8.00 Pk, 11.00 Analystencall) 07:00 DEU: Sandoz, Q3-Umsatz 07:00 DEU: Mercedes-Benz, Q3-Zahlen (8.00 Analystencall, 9.15 Pk) 07:00 DEU: DWS, Q3-Zahlen (10.00 Analystencall) 07:00 ESP: Banco Santander, Q3-Zahlen 07:00 FRA: BNP Paribas, Q3-Zahlen 07:00 NLD: Heineken, Q3-Zahlen 07:00 NOR: Equinor, Q3-Zahlen 07:00 NOR: Telenor, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Delivery Hero, Q3 Trading Update 07:30 DEU: Symrise, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Traton SE, Q3-Zahlen 07:30 FIN: Kone Oyj, Q3-Zahlen 07:30 FRA: Remy Cointreau, Q2-Umsatz 07:30 FRA: Dassault Systemes, Q3-Zahlen 07:30 FRA: Danone, Q3-Umsatz 07:30 NLD: Adyen, Q3-Umsatz 07:30 NLD: KPN, Q3-Zahlen 07:30 KOR: LG Electronics, Q3-Zahlen (detailliert) 08:00 FIN: Fortum, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Unilever, Q3-Umsatz 08:00 GBR: Aston Martin, Q3-Zahlen 08:00 GBR: GSK, Q3-Zahlen 08:00 NLD: Stellantis, Q3-Zahlen 08:15 FRA: Danone, Q3-Umsatz 08:30 FIN: UPM Kymmene, Q3-Zahlen 09:00 DEU: Thyssenkrupp's Werkstoffsparte TK Accelis, Erstnotierung im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse 09:00 ESP: Endesa, Q3-Zahlen 11:30 USA: International Paper, Q3-Zahlen 11:30 USA: Boston Scientific, Q3-Zahlen 11:45 USA: Biogen Inc., Q3-Zahlen 12:30 USA: GE Vernova, Q3-Zahlen 12:30 USA: GE Healthcare Technologies, Q3-Zahlen 12:30 USA: T-Mobile US, Q3-Zahlen 17:45 FRA: Airbus Group, Q3-Zahlen 21:00 USA: Align Technology, Q3-Zahlen 21:00 USA: Alphabet, Q3-Zahlen 21:00 USA: Microsoft, Q1-Zahlen 21:00 USA: Fortinet, Q3-Zahlen 21:00 USA: Ford Motor Co, Q3-Zahlen 21:00 USA: FedEx, Q3-Zahlen 21:00 USA: Ebay, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Oracle, Investorentreffen USA: Apple, Veranstaltung zur Vorstellung neuer Produkte TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: NIM-Konsumklima 11/26 11:00 ITA: Erzeugerpreise 9/26 13:30 USA: Lagerbestände Großhandel 9/26 (vorläufig) 15:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) 17:00 RUS: Einzelhandelsumsatz 9/26 17:00 RUS: Arbeitslosenquote 9/26 17:00 RUS: Industrieproduktion 9/26 19:00 USA: Fed-Zinsentscheid (19.30 Pk) SONSTIGE TERMINE DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin 10:00 DEU: BGH verhandelt zu Rechtsschutzversicherung für eine Dieselklage, Karlsruhe CHN: Fortsetzung des Fünften Plenums der Kommunistischen Partei China, Peking GBR: Britischer Finanzminister John Healey legt den Haushalt vor, London --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 29. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 01:00 KOR: SK Hynix, Q3-Zahlen 02:00 KOR: Samsung, Q3-Zahlen 06:00 NOR: Aker ASA, Q3-Zahlen 06:30 FRA: Societe Generale, Q3-Zahlen 06:30 NLD: Redcare Pharmacy, Q3-Zahlen 06:55 DEU: Kion, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Wacker Chemie, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Alzchem, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Knorr Bremse, Q3-Zahlen 07:00 AUT: OMV, Q3-Zahlen 07:00 AUT: Andritz, Q3-Zahlen 07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Q3-Zahlen 07:00 CHE: STMicroelectronics, Q3-Zahlen 07:00 ESP: BBVA, Q3-Zahlen 07:00 FRA: Renault, Q3-Umsatz 07:00 FRA: Axa, Q3-Umsatz 07:00 NLD: ING Groep, Q3-Zahlen 07:20 FRA: Air Liquide, Q3-Umsatz 07:30 DEU: Volkswagen Group, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Adidas, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Aixtron, Q3-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Befesa, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Volkswagen, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Drägerwerk, Q3-Zahlen (detailliert) 07:30 DNK: Danske Bank, Q3-Zahlen 08:00 DEU: MTU Aero Engines, Q3-Zahlen 08:00 DEU: LPKF, Q3-Zahlen 08:00 CHE: Glencore, Q3-Umsatz 08:00 DNK: Carlsberg, Q3-Umsatz 08:00 FRA: Totalenergies, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Haleon, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Shell, Q3-Zahlen 10:00 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Hauptversammlung und ao HV 11:00 GBR: Linde, Q3-Zahlen (14.00 Analystenkonferenz) 11:30 USA: Merck & Co, Q3-Zahlen 11:30 USA: Caterpillar, Q3-Zahlen 11:30 USA: Intercontinental Exchange, Q3-Zahlen 11:45 USA: Eli Lilly, Q3-Zahlen 11:45 USA: Hershey, Q3-Zahlen 12:00 USA: Bristol Myers Squibb, Q3-Zahlen 12:00 USA: Altria Group, Q3-Zahlen 12:00 USA: Harley-Davidson, Q3-Zahlen 13:00 USA: Mastercard, Q3-Zahlen 18:15 NLD: Universal Music Group, Q3-Zahlen 21:00 USA: Weyerhaeuser Co, Q3-Zahlen 21:00 USA: Edison International, Q3-Zahlen 21:00 USA: Intel, Q3-Zahlen 21:00 USA: Sandisk, Q1-Zahlen 21:00 USA: Starbucks, Q4-Zahlen 21:05 USA: Stryker, Q3-Zahlen 21:05 USA: Amazon, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE CHN: BYD, Q3-Zahlen ESP: Repsol, Q3-Zahlen GBR: Willis Towers Watson, Q3-Zahlen USA: Baxter International, Q3-Zahlen USA: ResMed, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 SWE: Verbrauchervertrauen 10/26 08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 9/26 08:30 HUN: Handelsbilanz 9/26 09:00 SPA: Einzelhandelsumsatz 9/26 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 9/26 11:00 BEL: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 10/26 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 10/26 (endgültig) 11:30 BEL: Verbraucherpreise 10/26 12:00 ITA: Index Verbrauchervertrauen 10/26 12:00 ITA: Produzentenvertrauen 10/26 13:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 9/26 13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 13:30 USA: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung) 13:30 USA: Privater Konsum Q3/26 (vorab) 13:30 USA: PCE-Kernrate Preisindex Q3/26 (vorab) 14:45 EUR: EZB Zinsentscheid SONSTIGE TERMINE CAN: Gipfeltreffen EU - Kanada CHN: Ende des Fünften Plenums der Kommunistischen Partei China, Peking LUX: Treffen der Energieminister der EU, Luxemburg --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 30. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Hella, Q3-Umsatz 07:00 DEU: Fuchs, Q3-Zahlen (10.00 Pk, 12.00 Analystenkonferenz) 07:00 FRA: Capgemini, Q3-Umsatz 07:00 FRA: Scor, Q3-Zahlen 07:00 FRA: Credit Agricole, Q3-Zahlen 07:00 GRC: Alpha Bank, Q3-Zahlen 07:30 AUT: Erste Group Bank, Q3-Zahlen 07:30 FIN: Stora Enso, Q3-Zahlen 07:30 FRA: Sanofi, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Puma, Q2-Zahlen (9.30 Pk, 15.00 Analystenkonferenz) 08:00 GBR: BP, Q3-Zahlen 08:00 GBR: AstraZeneca, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Natwest, Q3-Zahlen 09:00 ESP: CaixaBank, Q3-Zahlen 09:00 DEU: Audi, Q3-Zahlen 11:45 USA: Chevron Corporation, Q3-Zahlen 11:45 USA: AbbVie, Q3-Zahlen 12:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Q3-Zahlen 12:00 USA: General Dynamics, Q3-Zahlen 12:00 USA: Colgate-Palmolive, Q3-Zahlen 12:30 USA: ExxonMobil, Q3-Zahlen Uhrzeit unbekannt DEU: Gerresheimer, vorläufige Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR JPN: BoJ, Zinsentscheid 00:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 10/26 00:30 JPN: Arbeitslosenquote 9/26 00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 9/26 00:50 JPN: Industrieproduktion 9/26 (vorläufig) 07:30 FRA: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung) 07:30 FRA: Konsumausgaben 9/26 08:00 DEU: Außenhandelspreise 9/26 08:00 NOR: Arbeitslosenquote 10/26 08:45 FRA: Verbraucherpreise 10/26 (vorab) 08:45 FRA: Erzeugerpreise 9/26 09:00 CHE: KOF Frühindikator 10/26 09:00 AUT: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung) 09:00 SPA: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung) 09:00 SPA: Verbraucherpreise 10/26 (vorab) 09:30 NLD: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung) 09:30 POL: Verbraucherpreise 10/26 (vorab) 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 10/26 10:00 DEU: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung) 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 10/26 10:00 ITA: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung) 10:30 PRT: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung) 11:00 BEL: Arbeitslosenquote 9/26 11:00 EUR: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung) 11:00 ITA: Verbraucherpreise 10/26 (vorab) 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 9/26 12:00 PRT: Verbraucherpreise 10/26 (vorab) 13:30 USA: Beschäftigungskostenindex Q3/26 14:00 DEU: Verbraucherpreise 10/26 (vorab) 14:45 USA: MNI Chicago PMI 10/26 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Fortsetzung der Messe «Reisen & Caravan 2026», Erfurt USA: Das G20-Außenministertreffen findet unter dem Vorsitz von US-Außenminister Marco Rubio statt, Atlanta --------------------------------------------------------------------------------------- SAMSTAG, DEN 31. OKTOBER TERMINE KONJUNKTUR 02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26 --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 2. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 IRL: Ryanair, Q2-Zahlen 07:30 FRA: Forvia, Q3-Umsatz 14:00 USA: Fox Corp, Q1-Zahlen 22:00 CHE: Transocean, Q3-Zahlen 22:00 USA: Palantir, Q3-Zahlen 22:30 USA: Apple, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Marriott International, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 (2. Veröffentlichung) 02:45 CHN: RatingDog PMI 10/26 07:00 RUS: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 08:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 9/26 09:15 SPA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26 09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 09:50 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 (2. Veröffentlichung) 12:00 PRT: Industrieproduktion 9/26 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 10/26 16:00 USA: Bauinvestitionen 9/26 SONSTIGE TERMINE 13:00 DEU: Deutscher Verbrauchertag des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen, Berlin DEU: Digitalgipfel der Bundesregierung, Berlin DEU: Zweite Runde Tarifverhandlungen private Banken, Frankfurt/M. 16:00 USA: Supreme Court der USA tagt, Washington --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 3. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 05:00 DEU: Adtran Networks, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Deutsche Lufthansa, Q3-Zahlen (10.00 Pk) 07:00 DEU: Teamviewer AG, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Norma Group, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Evonik, Q3-Zahlen 07:00 DEU: FMC, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Zalando, Q3-Zahlen 07:00 CHE: Geberit, Q3-Zahlen 07:00 CHE: Clariant, Q3-Zahlen 07:00 NLD: Philips, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Schaeffler, 9Monatszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Bayer, Q3-Zahlen (10.00 Pk, 14.30 Analystencall) 07:30 DEU: Hugo Boss, Q3-Zahlen 07:30 AUT: Raiffeisen International, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Associated British Foods, Jahreszahlen 09:00 FIN: Stora Enso, Capital Markets Day 12:00 DEU: Biontech, Q3-Zahlen 12:00 USA: DuPont de Nemours, Q3-Zahlen 12:45 ITA: Ferrari, Q3-Zahlen 12:45 USA: Pfizer, Q3-Zahlen 13:00 USA: American International Group, Q3-Zahlen 14:00 USA: International Paper (Capital Markets Day) 18:00 USA: Lam Research, Hauptversammlung 22:00 USA: AMD, Q3-Zahlen 22:00 USA: Amgen, Q3-Zahlen 22:00 USA: Booking Holdings, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: The Mosaic, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:30 CHE: Verbraucherpreise 10/26 10:00 BGL: Verbraucherpreise 10/26 (vorläufig) 12:00 IRL: Verbraucherpreise 10/26 (vorläufig) 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 9/26 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: 12. Konferenz zur Bankenunion in Frankfurt, Frankfurt am Main 09:30 DEU: Hybrid-Pressebriefing zum UN-Klimagipfel COP31 in Antalya (09.11.-20.11.), Berlin 09:30 DEU: Jahrespressekonferenz PwC Deutschland, Frankfurt/M. DEU: Fischwirtschafts-Gipfel 2026 von Fisch-Informationszentrum (FIZ) und Veranstalter FischMagazin, Hamburg USA: Midterms: Kongresswahlen in den USA HINWEIS JPN: Feiertag, Börse geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 4. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 NOR: Aker ASA, Q3-Zahlen 06:45 DEU: Fresenius, Q3-Zahlen (10.00 Pk, 13.30 Analystencall) 06:45 DEU: Basler, Q3-Zahlen (14.00 Investorenkonferenz) 07:00 DEU: Heidelberg Materials, Q3-Umsatz 07:00 DEU: Fraport, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Vonovia, Q3-Zahlen (7.30 Telefoncall) 07:00 DEU: Siltronic, Q3-Zahlen 07:00 CHE: DSM-Firmenich, Q3-Umsatz 07:00 CHE: Barry Callebaut, Jahreszahlen 07:25 ITA: Telecom Italia, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Scout24, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Continental Q3-Zahlen, Hannover 07:30 DEU: Auto1 Group, Q3-Zahlen 07:30 DEU: BMW, Q3-Zahlen (8.30 Presse- und Analystenkonferenz) 07:30 DNK: Novo Nordisk, Q3-Zahlen 07:30 NLD: Ahold Delhaize, Q3-Zahlen 08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Q3-Umsatz 08:00 GBR: Smith & Nephew, Q3-Umsatz 08:00 GBR: Marks & Spencer, Halbjahreszahlen 08:00 NLD: Wolters Kluwer, Q3-Zahlen 09:00 DEU: Maschinenbauverband VDMA zum Auftragseingang September 2026 und 3. Quartal 2026, Frankfurt/M. 13:00 USA: Uber Technologies, Q3-Zahlen 13:00 USA: Kraft Heinz, Q3-Zahlen 13:00 USA: McDonald's, Q3-Zahlen 13:00 USA: New York Times, Q3-Zahlen 13:30 USA: Stanley Black & Decker, Q3-Zahlen 22:00 USA: News Corp, Q1-Zahlen 22:00 USA: Expedia, Q3-Zahlen 22:05 USA: Qualcomm, Q4-Zahlen 22:15 USA: Allstate, Q3-Zahlen 22:30 GBR: ARM Holding, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Evonik, Investor Day GBR: Unilever, Capital Markets Day ITA: Leonardo, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR POL: Zentralbank, Zinsentscheid 02:45 CHN: RatingDog PMI Dienste 10/26 06:30 NLD: Verbraucherpreise 10/26 (vorläufig) 08:30 HUN: Industrieproduktion 9/26 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 10/26 09:00 AUT: Verbraucherpreise 10/26 (vorläufig) 09:15 ESP: S&P Global PMI Dienste 10/26 09:30 SWE: Riksbank, Zinsentscheid 09:45 ITA: S&P Global PMI Dienste 10/26 09:50 FRA: S&P Global PMI Dienste 10/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: S&P Global PMI Dienste 10/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Dienste 10/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 10/26 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 10/26 (vorläufig) 12:00 IRL: Arbeitslosenquote 10/26 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 14:15 USA: ADP Arbeitsmarktbericht 10/26 14:30 USA: Handelsbilanz 9/26 15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 10/26 (2. Veröffentlichung) 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht verhandelt über Ausschluss eines Abgeordneten aus der AfD-Bundestagsraktion, Karlsruhe 10:00 DEU: Globus Gruppe stellt Geschäftsjahr-Bilanz 2025/2026 vor, St. Wendel BEL: EU-Kommission prüft Übernahme von MediaMarktSaturn-Mutter Ceconomy durch JD.com genauer - Ende der vorläufigen Frist, Brüssel HINWEIS RUS: Feiertag, Börse geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 5. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 05:00 JPN: Sony, Q2-Zahlen 06:30 JPN: Toyota, Q2-Zahlen 06:30 DEU: Hensoldt, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Commerzbank, Q3-Zahlen (9.00 Analystencall, 10.30 Pk) 07:00 DEU: PVA TePla, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Nordex, Q3-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: Aumovio, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Nemetschek, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Lanxess, Q3-Zahlen (10.00 Pk, 13.00 Analystencall) 07:00 DEU: Rational, Q3-Zahlen (15.00 Analystencall) 07:00 DEU: HelloFresh, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Siemens Healthineers, Jahreszahlen (10.00 Uhr Jahres-Pk) 07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q3-Zahlen (10.00 Pk) 07:00 DEU: DHL, Q3-Zahlen (detailliert) (8.30 Pk) 07:00 AUT: AT&S, Q2-Zahlen 07:00 AUT: Kontron, Q3-Zahlen (9.00 Telefoncall) 07:00 CHE: Swiss Re, Q3-Zahlen 07:00 LUX: ArcelorMittal, Q3-Zahlen 07:00 LUX: SAF Holland, Q3-Zahlen 07:15 DEU: Suss Mircotec, Q3-Zahlen 07:15 CHE: Swisscom, Q3-Zahlen 07:15 FRA: Air France-KLM, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Q3-Zahlen 07:30 DEU: SGL Carbon, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Deutz, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Renk, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Rheinmetall, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Fielmann, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Evotec, Q3-Zahlen 07:30 FRA: Legrand, Q3-Zahlen 07:30 FRA: Bouygues, Q3-Zahlen 07:30 FRA: Veolia Environnement, Q3-Zahlen 07:30 SWE: Skanska, Q3-Zahlen 07:45 FRA: Engie, Q3-Zahlen 08:00 AUT: Verbund, Q3-Zahlen 08:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Asos plc, Jahreszahlen 08:00 GBR: Diageo, Q1-Umsatz 08:00 GBR: BT Group, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Helios Towers, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Tate & Lyle, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: National Grid, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Next, Q3-Umsatz 08:00 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Q3-Zahlen 08:30 JPN: Nintendo, Halbjahreszahlen 12:30 USA: Kimberly-Clark, Q3-Zahlen 12:30 USA: Cigna, Q3-Zahlen 13:00 USA: Conoco Phillips, Q3-Zahlen 13:30 USA: Cummins, Q3-Zahlen 13:30 USA: Southern Company, Q3-Zahlen 14:00 DEU: Hochtief, Q3-Zahlen 17:50 ITA: Pirelli, Q3-Zahlen 18:00 NLD: Euronext, Q3-Zahlen 22:00 USA: Airbnb, Q3-Zahlen 22:00 USA: Lyft, Q3-Zahlen 22:05 USA: Mattel, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE CHN: VW-Manager sprechen während chinesischer Import-Messe über Strategie, Shanghai Volkswagens Gruppenchef Oliver Blume und China-CEO Ralf Brandstätter wollen nach Konzernangaben während der Messe über VWs Entwicklung und die Wettbewerbsfähigkeit bei Forschung und Entwicklung in China sprechen. Zudem soll es eine Ankündigung zur Strategie «in China, beyond China» (in China, über China hinaus) geben. DEU: Neuzulassungszahlen des Kraftfahrt-Bundesamts, Flensburg USA: Air Products and Chemicals, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 10/26 (2. Veröffentlichung) 08:00 SWE: Verbraucherpreise 10/26 (vorläufig) 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 9/26 08:45 FRA: Industrieproduktion 9/26 09:00 CHE: Arbeitslosenquote 10/26 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 9/26 10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid 11:00 EUR: Erzeugerprise 9/26 13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid 14:30 USA: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung) 14:30 USA: Produktivität ex Agragr, Q3/26 (vorab) 16:00 USA: ISM-Index Services, 10/26 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Online-Pk Hans-Böckler-Stiftung zu Verteilung von Wohlstand in Deutschland, Berlin 09:00 DEU: Wirtschaftstag der Innovationen 2026 u.a. mit Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU), Berlin 09:30 DEU: 25. «Lupus alpha Investment Fokus», Frankfurt/M. 10:00 DEU: BGH prüft: Dürfen bei der Kündigung von Online-Verträgen Login-Daten abgefragt werden?, Karlsruhe 11:00 DEU: Pressegespräch Bankhaus Metzler: Private Banking Investment-Strategie für das Jahr 2027, Frankfurt/M. 13:30 DEU: Oberlandesgericht verkündet Urteil in Berufungsverfahren von Ritter Sport gegen Hersteller von quadratischem Haferriegel aus Mannheim, Stuttgart --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 6. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 DEU: Krones, Q3-Zahlen (detailliert) (13.00 Analystencall) 07:00 DEU: Daimler Truck, Q3-Zahlen (8.00 Presse- und Analystenkonferenz) 08:00 GBR: International Consolidated Air, Q3-Zahlen 08:30 ESP: Amadeus IT, Q3-Zahlen 14:00 NLD: Qiagen, Hauptversammlung (außerordentliche) TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Moderna, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Industrieproduktion 9/26 08:00 ROU: Einzelhandelsumsatz 9/26 08:00 NOR: Industrieproduktion 9/26 08:45 FRA: Leistungsbilanz 9/26 09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 10/26 09:00 CHE: Seco Verbrauchervertrauen 10/26 09:00 ESP: Industrieproduktion 9/26 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 9/26 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 10/26 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/26 (vorab) --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 9. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 ITA: Unicredit, Q3-Zahlen 07:15 DEU: Hypoport, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Hannover Rück, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Gea Group, Q3-Zahlen 18:00 DEU: Patrizia, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: KKR & Co, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 02:30 CHN: Erzeugerpreise 10/26 02:30 CHN: Verbraucherpreise 10/26 06:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 10/26 (vorläufig) 08:00 DEU: Im- und Exporte 9/26 08:00 FIN: Handelsbilanz 9/26 (vorläufig) 10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 11/26 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Pk der Deutschen Telekom AG zur KI-Infrastruktur für Deutschland und Europa mit dem Vorstandsvorsitzenden Tim Höttges, Roland Busch, Vorstandsvorsitzender Siemens, Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU), und Ministerpräsident Markus Söder (CSU), München BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel BEL: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel FRA: Außenminister-Treffen der G7 in Frankreich geplant, Marseille TUR: UN-Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei, Antalya 16:00 USA: Supreme Court der USA tagt, Washington ---------------------------------------------------------------------------------------

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