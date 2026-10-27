Zuckerfrei und teuer: Coca-Colas Erfolgsrezept geht auf

27. Okt (Reuters) - ⁠Der Getränkeriese Coca-Cola schwimmt auf einer Erfolgswelle und hebt seine Gewinnprognose für das laufende Jahr an. Vor allem zuckerfreie Limonaden und Premiumgetränke wie die Milchmarke Fairlife fänden bei den Kunden ‌Anklang, teilte der Konzern am Dienstag mit. Für das laufende Jahr rechne der Vorstand daher nun mit einem währungsbereinigten Gewinnwachstum ⁠je Aktie ⁠von mindestens neun Prozent. Zuvor hatte die Prognose bei sieben bis acht Prozent gelegen.

Die Zuversicht speist sich aus starken Zahlen: Im dritten Quartal sei der Umsatz um 7,4 Prozent auf 13,38 Milliarden Dollar gestiegen und habe die Erwartungen ‌der Analysten übertroffen. Um die Nachfrage ‌trotz hoher Inflation zu stützen, setze Coca-Cola auf einen Mix aus kleineren, günstigeren Packungen und neuen, teureren Geschmacksrichtungen wie Coca-Cola Cherry Float. ⁠Zudem habe der Getränkeriese von der Fußball-Weltmeisterschaft im Juli profitiert, ‌die den Verkauf von Energy-Drinks ⁠angekurbelt habe.

Damit hebt sich Coca-Cola deutlich vom Konkurrenten PepsiCo ab. Dieser kämpft mit einer schwachen Nachfrage nach Snacks in Nordamerika und hat Anfang des Monats wegen seine ‌Jahresziele gesenkt.

Die Anleger honorierten ⁠die guten Nachrichten von Coca-Cola: Die ⁠Aktie legte im vorbörslichen Handel um knapp ein Prozent zu. Das Papier hat im laufenden Jahr rund 33 Prozent zugelegt und steuert auf das dritte Gewinnjahr in Folge zu. Dies gelingt dem Konzern trotz einer allgemein schwächeren Konsumlaune und der vom Krieg im Iran ausgelösten Marktunruhen.

(Bericht von Juveria Tabassum in Bangalore, geschrieben von Anneli Palmen, redigiert ⁠von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)