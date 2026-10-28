Airbus hält an Prognosen fest - Rekord-Auslieferungen im Visier

München, 28. ⁠Okt (Reuters) - Der europäische Flugzeugbauer Airbus hält an seiner Umsatz- und Gewinnprognose für das laufende Jahr fest. In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz ‌um sieben Prozent auf 50,6 Milliarden Euro, das bereinigte Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) um acht ⁠Prozent auf ⁠4,5 Milliarden Euro, wie das französisch-deutsche Unternehmen am Mittwochabend in Toulouse mitteilte. Der Umsatz blieb etwas hinter den Erwartungen der Analysten zurück, das bereinigte Ebit traf die Prognose. Der weltgrößte Verkehrsflugzeughersteller ‌erwartet bis Jahresende ein bereinigtes ‌Ebit von rund 7,5 Milliarden Euro und rechnet weiter damit, 2026 rund 870 Flugzeuge ausliefern zu können, ⁠so viele wie noch nie. Bis Ende September ‌waren es 547 (2025: 507).

Die Engpässe ⁠bei den Zulieferern, die Airbus immer wieder zur Korrektur der Ziele gezwungen hatten, hatten sich jüngst gelegt. "Vor dem Hintergrund eines komplexen ‌geopolitischen und operativen Umfelds" ⁠sei Airbus darauf konzentriert zu ⁠liefern, ohne die Qualität aus den Augen zu verlieren, sagte Airbus-Chef Guillaume Faury. "Unser Plan ist klar, und die Mannschaft ist an Bord, um unsere Ziele zu erreichen."

(Bericht von Joanna Plucinska in London, Gianluca Lo Nostro in Danzig, Florence Loève in Paris und Alexander Hübner. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)