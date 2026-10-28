AKTIE IM FOKUS 2: Symrise unter Druck - DZ Bank: Niedrigere Konsensschätzungen

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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach der Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal von Symrise und Aussagen zum Gesamtjahr ist der Kurs der Aktie am Mittwoch stark unter Druck geraten. Mit einem Abschlag von knapp zehn Prozent auf 90,40 Euro waren die Papiere auf Xetra größter Kursverlierer im Leitindex Dax . Zwischenzeitlich betrug der Abschlag sogar gut 12 Prozent. In den vergangenen Wochen war der Kurs allerdings stark gestiegen.

Für 2026 erwartet Symrise-Chef Jean-Yves Parisot weiterhin ein organisches Umsatzwachstum von 2 bis 4 Prozent, konkret ist nun von etwa der Mitte des Zielkorridors die Rede. Dabei dürfte sich das Wachstum im vierten Quartal gegenüber dem dritten Quartal angesichts einer höheren Vergleichsbasis im Vorjahr abschwächen. Die bereinigte operative Gewinnmarge wird nun in der unteren Hälfte der unveränderten Zielspanne von 21,5 bis 22,5 Prozent erwartet.

Die spezifizierte Prognose für die operative Marge (Ebitda) deute für das Schlussquartal 2026 auf eine Verlangsamung des Wachstums auf vergleichbarer Basis hin, schrieb Analyst Thomas Maul von der DZ Bank in einer ersten Reaktion. Die Konsensschätzungen könnten nun moderat nach unten revidiert werden.

Bei genauerer Betrachtung liefere der Bericht zum dritten Quartal jedoch auch wichtige positive Elemente, schrieb der Experte. Dazu zähle zuvorderst die Rückkehr zu Wachstum im Segment Tiernahrung. Positiv seien ferner ein starkes Mengenwachstumt, Hinweise auf eine anhaltend gute Nachfrage und eine starke Investitions-Pipeline./bek/ajx/mis

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