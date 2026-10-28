AKTIE IM FOKUS: Abspaltung lässt ThyssenKrupp 'optisch' schwach aussehen

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Abspaltung des ehemaligen Werkstoffgeschäfts unter dem Namen TK Accelis durch Thyssenkrupp hat am Mittwoch den Aktienkurs des Industriekonzerns optisch stark belastet. Mit dem nun vollzogenen Spin-off wird der Marktwert des Mutterkonzerns um den Wert des abgespaltenen Accelis-Anteils bereinigt. Zuletzt betrug der Abschlag von ThyssenKrupp fast zehn Prozent auf 13,23 Euro. In den vergangenen beiden Tagen waren die Papiere um knapp acht Prozent gestiegen.

Der erste Kurs von Accelis auf Xetra betrug im frühen Handel 28,70 Euro. In der Spitze wurden 30,70 Euro für die Anteilsscheine bezahlt. Zuletzt lag der Kurs knapp über der Marke von 30 Euro.

Analyst Tommaso Castello von der US-Bank Jefferies taxierte den Unternehmenswert (Enterprise Value) von TK Accelis im Vorfeld der Abspaltung auf 2,6 bis 4,8 Milliarden Euro. Diese Spanne resultiert aus einem Zielkorridor für das operative Ergebnis (Ebitda) im Geschäftsjahr 2026/27 von 325 bis 400 Millionen Euro. Für die Aktien von ThyssenKrupp errechne sich aus dem Deal unter dem Strich ein Kurspotenzial von 16,80 bis 18,70 Euro je Aktie. Angesichts dieses Szenarios riet der Experte weiter zum Kauf der ThyssenKrupp-Aktie./bek/nas/stk

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Thyssenkrupp
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TK ACCELIS GROUP INH.

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