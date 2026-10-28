Analyse: China bleibt schwierig für deutsche Firmen, Chancen in Indien und Asean

Berlin, 28. Okt (Reuters) - ⁠Der asiatisch-pazifische Markt bleibt neuen Prognosen der bundeseigenen Fördergesellschaft Germany Trade & Invest (GTAI) vor allem wegen China für deutsche Firmen schwierig. Mit den restlichen Ländern gebe es aber große Chancen, diese Staaten würden auch für die Lieferketten deutscher Firmen immer wichtiger, hieß es in einer GTAI-Analyse, die der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch vorab vorlag. Der Export in die 29 Kernländer der Region dürfte im Gesamtjahr 2026 um 3,2 Prozent auf 185,3 ‌Milliarden Euro schrumpfen. Der Import aus Asien-Pazifik soll zugleich um 6,4 Prozent auf 330,9 Milliarden Euro zulegen. Dies würde dann zu einem Defizit in der Handelsbilanz von knapp 146 Milliarden Euro führen.

China allein macht die Hälfte des Warenaustauschs aus und dominiert ⁠entsprechend die Bilanz. Rechnet ⁠man den China-Handel heraus, sieht es besser aus: Dann stünde ein Exportplus von 2,8 Prozent zu Buche, das Handelsdefizit mit der Region würde nur knapp 35 Milliarden Euro betragen.

In der Volksrepublik schwächeln vor allem die deutschen Maschinenbauer und Autohersteller. "Denn China kann immer mehr Technologie, auch Hightech, selbst herstellen", so die GTAI. Die Exporte der Maschinenbauer nach China lagen in den ersten sieben Monaten 2026 um 18 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Im Fahrzeugbereich betrug das Minus im Zeitraum Januar bis Juli sogar 30 Prozent. "China setzt auf E-Autos und ‌kann diese günstig in hoher Qualität herstellen, auch weil es die Lieferketten in ‌der Batterieproduktion beherrscht." In den besten Zeiten hatten deutsche Unternehmen mehr als fünf Millionen Kfz in China verkauft. Diese Zahl habe sich nahezu halbiert.

ÖFTER INDIEN UND SÜDOSTASIEN STATT CHINA

Indien wird dagegen immer wichtiger für deutsche Unternehmen. Kein großes Land wächst derzeit so stark wie der Subkontinent, zuletzt mit ⁠knapp acht Prozent im Quartal. Die deutschen Lieferungen nach Indien haben sich in den vergangenen zehn Jahren fast verdoppelt, ebenso die Importe ‌von dort. Absatz finden hier Erzeugnisse der chemischen Industrie und der Maschinenbauer. ⁠Eingekauft wird nicht mehr nur Bekleidung, sondern immer öfter auch Pharmaprodukte und Maschinenteile. Das zwischen Indien und der EU beschlossene Freihandelsabkommen sollte beiden Seiten einen Schub verleihen.

Japan bleibt in der Region ein wichtiger, wenn auch nicht einfacher Markt. Denn der japanische Yen habe in den vergangenen sechs Jahren bis zur Hälfte seines Wert zum Euro und Dollar eingebüßt ‌und das Land damit an Kaufkraft verloren. In den ersten sieben ⁠Monaten mussten die deutschen Autobauer auch hier ein Minus von ⁠20 Prozent verkraften. "Trotz des schwachen Yen bleibt die Nachfrage nach deutschen Maschinen in Japan aber hoch, weil die Investitionen im Land steigen", sagte GTAI-Experte Frank Robaschik.

An Bedeutung gewinnt für deutsche Firmen die elf südostasiatischen Staaten der Asean-Gruppe - darunter Indonesien, Malaysia, Singapur, Thailand und Vietnam. Hier werden die Exporte 2026 laut GTAI deutlich schneller zulegen als die Importe. Dies gehe vor allem auf Sondereffekte durch Flugzeuglieferungen zurück. Bei den Importen hätten bisher Schuhe und Kleidung dominiert, mittlerweile gehe es aber auch oft um Elektronik und Elektrotechnik. "Malaysia, Thailand und die Philippinen sind nach China und Taiwan die größten Lieferanten für Halbleiter und deren Bauelemente", so GTAI-Experte Alexander Hirschle. Mit einigen Ländern der Region hat die EU bereits Freihandelsabkommen. Thailand und Malaysia könnten bald hinzukommen.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ist gerade ⁠in Asien unterwegs, um für engere Handelsbeziehungen zu werben. Am Freitag wird er die Asien-Pazifik-Konferenz der deutschen Wirtschaft in Seoul eröffnen.

(Bericht von Maria Martinez und Christian Krämer. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)