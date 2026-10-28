ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Ziel für Suss Microtec - 'Buy'
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Suss Microtec von 100 auf 94 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michael Kuhn attestierte dem Chipausrüster eine "aus Stärke geborene Prognosesenkung". Die Nachfrage sei nämlich derart enorm, dass Suss die Kapazitäten rascher als erwartet hochfahren müsse, schrieb er in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Der Auftragsstau bremse die Umsätze in diesem Jahr. Kuhn sieht aber gute Erholungschancen für die Aktien nach ihrer massiven Korrektur./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 08:08 / CET
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