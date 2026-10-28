ANALYSE-FLASH: JPMorgan setzt ArcelorMittal auf ' Positive Catalyst Watch'
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat den Aktien von ArcelorMittal vor dem Quartalsbericht am 5. November den Stempel " Positive Catalyst Watch" aufgedrückt. Analyst Dominic O'Kane geht davon aus, dass der Stahlkonzern das Vertrauen in das vierte Quartal stärken kann, wie er am Dienstag schrieb. Er bleibt auch insgesamt von der Anlagestory überzeugt. 2027 rechnet er mit einer operativen Ergebnissteigerung um etwa 35 Prozent. Die Anleger sollten die jüngste Kurskorrektur als Chance nutzen. O'Kanes Vortum bleibt mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Overweight"./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 19:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 00:15 / GMT
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