ANALYSE-FLASH: RBC belässt Airbus auf 'Outperform' - Ziel 240 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Der Flugzeugbauer habe im dritten Quartal die Erwartungen erfüllt, schrieb Ken Herbert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Fokus liege jetzt auf dem notwendigen Schlussspurt im vierten Quartal und und dem Ausblick für 2027./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 13:50 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 13:50 / EDT
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