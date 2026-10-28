

EQS-Media / 28.10.2026 / 10:29 CET/CEST



Presseinformation

Anforderungsfalle bei der Jobsuche: Stellenanzeigen verlangen oft mehr als nötig und bremsen Bewerbende aus

Studie von Stepstone und HTW Berlin: 71 Prozent der Personalverantwortlichen sagen, dass Stellenanzeigen häufig mehr Qualifikationen fordern als für die Position erforderlich.

44 Prozent der Jobsuchenden verzichten auf eine Bewerbung, wenn sie die formalen Kriterien einer Stellenanzeige nicht vollständig erfüllen.

Die Analyse von mehr als 100.000 Stellenanzeigen zeigt teils deutliche Unterschiede zwischen Berufsgruppen

Düsseldorf, 28.10.2026 –

44 Prozent der Jobsuchenden bewerben sich nicht auf eine offene Position, weil sie die geforderten Qualifikationen nicht vollumfänglich erfüllen. Gleichzeitig bestätigen 71 Prozent der Personalverantwortlichen, dass Stellenanzeigen in der Praxis häufig mehr verlangen als tatsächlich erforderlich. Zu diesem Ergebnis kommt die neue „Skills Map“ von Stepstone, für die in Zusammenarbeit mit der HTW Berlin über 100.000 Stellenanzeigen KI-gestützt analysiert wurden.

Dahinter steckt ein paradoxes Muster: 87 Prozent der Personalverantwortlichen finden es herausfordernd, Bewerbende mit den benötigten Fähigkeiten zu finden. Gleichzeitig fehlt mehr als jeder zweiten Person eine verlässliche Datengrundlage dazu, welche Anforderungen bei vergleichbaren Rollen am Markt überhaupt üblich sind. Das Resultat: Überladene Profile, die viele passende Kandidat*innen abschrecken.

„Je länger die Anforderungsliste, desto größer ist das Risiko, dass eine Stellenanzeige nicht mehr eine einzelne Rolle, sondern das Profil mehrerer Fachkräfte auf einmal beschreibt”, sagt Dr. Anna Wittich, Arbeitsmarktforscherin bei The Stepstone Group. „Personalverantwortliche sollten Anforderungsprofile deshalb regelmäßig überprüfen, klar priorisieren und sauber zwischen Muss- und Kann-Kriterien unterscheiden. Fokus auf wesentliche Kernkompetenzen schafft mehr Transparenz und öffnet den Bewerbungsprozess für geeignete Talente.”

Marketing mit breitestem Anforderungsprofil

Die Auswertung verdeutlicht zudem deutliche Unterschiede in den Anforderungsprofilen der verschiedenen Berufsgruppen. Im Marketing prägen neben klassischen Kompetenzen wie Kommunikations- oder Organisationsfähigkeit analytische Fähigkeiten wie Datenanalyse und das Verständnis digitaler Plattformen das aktuelle Berufsbild. Mit durchschnittlich 15 Skills pro Stellenanzeige verzeichnet Marketing den höchsten Wert aller Berufsgruppen.

Im HR-Bereich stehen neben administrativen Kernprozessen vor allem zwischenmenschliche Fähigkeiten im Fokus. Kompetenzen wie Serviceorientierung, Proaktivität und Empathie kristallisieren sich als zentrale Differenzierungsmerkmale für die Mitarbeiterbetreuung und Talentbindung heraus. Statt klassischer Prozessabwicklung sind also proaktive Mitarbeiterbetreuung und Talentbindung ein Differenzierungsmerkmal.

In der IT zeichnet sich ein stark spezialisiertes Anforderungsprofil ab. Während Programmierkenntnisse ein Kern-Skill sind, bilden Erfahrung mit Cloud-Technologien, IT-Infrastruktur sowie Sicherheits- und Risikomanagement wesentliche Schwerpunkte.

Für Bewerbende gilt es, sich nicht entmutigen zu lassen, wenn sie mit zu vielen Anforderungen konfrontiert sehen: „Stellenanzeigen spiegeln oft das Idealbild einer Rolle wider, nicht die zwingenden Mindestvoraussetzungen. Bewerbende sollten sich von umfangreichen Anforderungskatalogen nicht entmutigen lassen, solange die zentralen Kernkompetenzen abgedeckt sind", so Dr. Anna Wittich.

Für Unternehmen liegt die Lösung in der Fokussierung auf die wesentlichen Qualifikationen der jeweiligen Position. Stellenausschreibungen auf zentrale Kernanforderungen zu reduzieren verhindert, dass qualifizierte Kandidat*innen an überladenen Wunschlisten scheitern und schafft zudem mehr Transparenz im Bewerbungsprozess.

Über die Stepstone Skills Map

Für die Stepstone Skills Map wurden in Zusammenarbeit mit der HTW Berlin über 100.000 Stepstone Stellenanzeigen KI-gestützt nach Skills durchsucht und 955.295 Skill-Nennungen erfasst. Die Methodik basiert auf sogenannten Embeddings durch KI-Sprachmodelle, die ähnliche Formulierungen datenbasiert in 231 übergreifenden Kategorien bündeln. Kodierung und Analyse wurden von Prof. Dr. Hendrik Send durchgeführt.

Über Dr. Anna Wittich

Dr. Anna Wittich ist Arbeitsmarktforscherin bei The Stepstone Group und forscht zu Jobsuche, Bewerbung, Recruiting und Arbeitszufriedenheit. In ihrer Arbeit analysiert sie, wie sich Erwartungen, Entscheidungen und Erfahrungen von Beschäftigten, Bewerbenden und Unternehmen auf dem Arbeitsmarkt verändern. Auf Basis von Stepstone-Daten und Studien ordnet sie Entwicklungen rund um Karrierewege, Bewerbungsverhalten, Wechselbereitschaft, Arbeitsbedingungen und moderne Personalarbeit ein. In Medien, Vorträgen und Analysen verbindet sie datenbasierte Arbeitsmarkteinblicke mit praxisnahen Empfehlungen für Beschäftigte, Jobsuchende und Unternehmen.

Über The

Stepstone

Group

The Stepstone Group ist eine weltweit führende digitale Recruiting-Plattform, die Unternehmen mit passenden Talenten zusammenbringt und Menschen hilft, den richtigen Job zu finden. Mit Hilfe KI-unterstützterJob-Marktplätze und programmatischer Marketing-Lösungenerreichen jedes Jahrmehr als130 Millionen Bewerbungen rund 130.000 Arbeitgeber. Das Unternehmen ist in mehr als10 Ländern aktiv – darunter mit Stepstone in Deutschland, mit Appcastin den USA und mit Totaljobs in Großbritannien. The Stepstone Group mit Hauptsitz in Düsseldorf beschäftigt weltweit rund 3.000 Menschen. Mehr Informationen unter:

www.thestepstonegroup.com/deutsch

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Schlagwort(e): Dienstleistungen

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