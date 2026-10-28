Bank Santander übertrifft trotz Gewinnrückgang die Erwartungen

Reuters · Uhr
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Madrid, 28. ⁠Okt (Reuters) - Die spanische Großbank Santander hat im dritten Quartal wegen Umbaukosten einen leichten Gewinnrückgang verbucht, die Erwartungen von Analysten jedoch übertroffen. Der Nettogewinn sei um ‌zwei Prozent auf 3,43 Milliarden Euro gefallen, teilte das nach Börsenwert größte Geldhaus der Euro-Zone am Mittwoch ⁠mit. Von ⁠Reuters befragte Analysten hatten im Schnitt lediglich mit 3,23 Milliarden Euro gerechnet. Belastet wurde das Ergebnis durch Restrukturierungskosten, die hauptsächlich im Zusammenhang mit der Integration des US-Kreditinstituts Webster anfielen.

Ohne diese Sonderlasten stieg ‌der bereinigte Gewinn um 19 Prozent ‌auf 3,85 Milliarden Euro. Auch hier übertraf Santander die Prognosen der Analysten von im Schnitt 3,75 Milliarden ⁠Euro. Die Erträge kletterten um acht Prozent auf 15,96 ‌Milliarden Euro. Die Bank ⁠profitierte von einem starken Zins- und Provisionsgeschäft sowie einer höheren Kundenaktivität.

Für das laufende Jahr kündigte Santander eine höhere Zwischendividende an und bekräftigte die Finanzziele. ‌Das Institut erwartet ein ⁠Ertragswachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich, ⁠sinkende Kosten und eine harte Kernkapitalquote (CET1) von 12,8 bis 13 Prozent. Bis 2028 peilt das Institut einen Gewinn von mehr als 20 Milliarden Euro sowie eine Rendite auf das materielle Eigenkapital (RoTE) von über 20 Prozent an.

(Bericht von Jesús Aguado, bearbeitet von Jörn Poltz, redigiert von Sabine Wollrab. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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