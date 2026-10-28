BASF legt Zahlen vor - Neues zu Evonik-Plänen?

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LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - Der weltgrößte Chemiekonzern BASF berichtet am Mittwoch, wie viel Umsatz und Gewinn er im dritten Quartal erzielt hat. Das Ludwigshafener Dax -Unternehmen stemmt sich mit einem Konzernumbau, Sparprogrammen und Stellenabbau gegen die weltweite Branchenkrise in der Chemieindustrie.

BASF-Chef Markus Kamieth und Finanzvorstand Dirk Elvermann werden in einer Telefonkonferenz (10.30 Uhr) berichten, ob der Chemiekonzern seine Ziele erfüllt hat, und einen Blick auf das Jahresendgeschäft werfen. Erwartet wird auch, dass sich das Management zu den Übernahmebemühungen um den Essener Spezialchemiekonzern Evonik äußert.

Im dritten Quartal des vergangenen Jahres hatten die Ludwigshafener einen Umsatz von 15,2 Milliarden Euro erzielt. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen lag damals bei 1,54 Milliarden Euro./glb/DP/jha

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