BASF setzt sich Preisgrenze für Evonik-Kauf - Prognose angehoben

- von Patricia ⁠Weiss

Frankfurt, 28. Okt (Reuters) - Im Ringen um den Spezialchemiekonzern Evonik will BASF nicht um jeden Preis zugreifen. Zukäufe seien in der Strategie des Ludwigshafener Unternehmens "ein Kann, kein Muss", sagte Vorstandschef Markus Kamieth am Mittwoch in einer Telefonkonferenz zur Quartalsbilanz. "Wir werden keine überhöhten Preise zahlen." BASF versucht derzeit, den Essener Rivalen zu übernehmen, und hat Insidern zufolge das Angebot zuletzt auf 24 Euro je Aktie erhöht. Rückenwind für den milliardenschweren Übernahmeversuch kommt aus ‌dem operativen Geschäft: Nach einem unerwartet starken dritten Quartal hob der weltgrößte Chemiekonzern seine Jahresziele erneut an.

Ein Zusammenschluss mit Evonik wäre ein "logischer und sinnvoller Schritt", sagte Kamieth. "Der Zeitpunkt ist richtig, nicht nur für BASF, sondern für die gesamte Chemieindustrie." Die Branche in ⁠Europa stehe vor ⁠einer Konsolidierung, und BASF sei gut aufgestellt, diese voranzutreiben und zu gestalten. Nach einem strengen Auswahlprozess sei man zu dem Schluss gekommen, "dass Evonik zum jetzigen Zeitpunkt unser bevorzugtes Ziel ist". Der Evonik-Vorstand hatte eine erste Offerte als zu niedrig abgelehnt. Das nachgebesserte Angebot bewertet den Konzern mit gut elf Milliarden Euro.

Kamieth machte klar, dass man für die Übernahme nicht von den finanziellen Vorgaben abweichen werde. Sollte es nicht zu dem Deal kommen, stehe das Unternehmen nicht unter Zugzwang. "Wir werden keine Dummheiten machen, nur um eine Übernahme zu tätigen." BASF ‌werde sich aber weiter nach Gelegenheiten umsehen. Jede Transaktion müsse sich für die ‌Aktionäre auszahlen. An der geplanten Ausschüttung von mindestens zwölf Milliarden Euro an die Anteilseigner bis 2028 halte der Konzern fest.

Bei Investoren kommt dieser Kurs gut an. "Mit dem neuen Angebot von 24 Euro bleibt die BASF diszipliniert, was wir begrüßen", erklärte Arne Rautenberg, Aktienchef bei der Fondsgesellschaft Union Investment, die laut ⁠LSEG-Daten zu den 20 größten Investoren bei BASF gehört. Die europäische Chemieindustrie stehe weiter vor großen Herausforderungen.

8600 JOBS WEG – AGRAR-SPARTE VOR DEM ‌ABSPRUNG

Getrieben von höheren Preisen und einer gestiegenen Nachfrage infolge des Nahost-Konflikts verzeichnete ⁠BASF im Sommer einen kräftigen Ergebnissprung. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) stieg von Juli bis September um 15 Prozent auf 1,64 Milliarden Euro. Analysten hatten im Schnitt knapp 1,5 Milliarden Euro erwartet. Der Umsatz kletterte um 14 Prozent auf knapp 16,4 Milliarden. Für 2026 peilt BASF nun ein bereinigtes Ergebnis zwischen 7,4 und 7,8 Milliarden Euro an, nach zuvor 6,9 ‌bis 7,7 (Vorjahr: 6,6) Milliarden Euro.

Für das Schlussquartal zeigte sich der Vorstand angesichts ⁠gestiegener Ölpreise und geopolitischer Risiken jedoch vorsichtig. Es sei ⁠ein Quartal, in dem eine geringere Nachfrage auf höhere Energiekosten treffe, erklärte Kamieth. Mit Blick auf das kommende Jahr seien zwar keine Wunder zu erwarten, doch Frühindikatoren deuteten auf eine leichte Besserung hin. "Ich gehe mit einer gewissen Zuversicht in das Jahr 2027, dass die Dinge zumindest nicht schlechter, sondern vielleicht ein wenig besser werden."

Zugleich treibt der Vorstand den Umbau im eigenen Haus voran. In den ersten neun Monaten des Jahres habe BASF mehr als doppelt so viele Stellen abgebaut wie im gesamten Jahr 2025, erklärte Finanzchef Dirk Elvermann. Seit Januar 2024 fielen rund 8600 Arbeitsplätze weg. Zudem bereitet der Konzern die Abspaltung seiner Agrarsparte vor. Der Bereich verzeichnete im abgelaufenen Quartal wegen eines schwierigen Marktumfelds in Südamerika einen Umsatzeinbruch um fast 20 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro. Für das ⁠vierte Quartal rechnet Elvermann jedoch wieder mit der üblichen saisonalen Belebung. Das Geschäft solle wie geplant bis Mitte 2027 bereit für einen Börsengang sein.

(Bericht von Patricia Weiß, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)