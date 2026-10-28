Bitkom: Deutsche Firmen investieren kräftig in IT-Sicherheit

Frankfurt, 28. ⁠Okt (Reuters) - Deutsche Unternehmen stecken wegen der wachsenden Gefahr von Cyberangriffen mehr Geld in ihre IT-Sicherheit. Der Markt werde 2026 voraussichtlich um knapp zwölf Prozent auf 14,3 Milliarden ‌Euro wachsen, teilte der Digitalverband Bitkom am Mittwoch mit. Er stütze sich dabei auf Daten des Marktforschungsinstituts IDC. Im ⁠kommenden Jahr ⁠dürften die Ausgaben ähnlich stark steigen und erstmals die Marke von 15 Milliarden Euro überspringen.

"Wer in IT-Sicherheit investiert, schützt nicht nur sich selbst, sondern auch Kundinnen und Kunden, Lieferketten und die Infrastruktur, von der ‌wir alle abhängen", sagte Susanne Dehmel, Mitglied ‌der Bitkom-Geschäftsführung. Einer Untersuchung des Verbands zufolge entsteht der deutschen Wirtschaft durch Datendiebstahl, Spionage und Sabotage ein jährlicher Schaden von ⁠mindestens 211 Milliarden Euro. Rund drei Viertel davon gingen ‌auf Cyberangriffe zurück. Dennoch wenden ⁠Firmen bislang nur etwa 18 Prozent ihres IT-Budgets für Investitionen in Sicherheit auf. Dies liege unter der vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) empfohlenen ‌Quote von 20 Prozent.

Im ⁠laufenden Jahr gäben deutsche Betriebe ⁠voraussichtlich 7,8 Milliarden Euro für Sicherheitssoftware aus, 14,5 Prozent mehr als 2025. Hierzu zählten Programme für den Schutz von Endgeräten, Zugriffsmanagement oder zur Erkennung digitaler Angriffe. Das Wachstum in diesem Bereich dürfte sich 2027 wegen der verschärften gesetzlichen Anforderungen an die Wirtschaft weiter beschleunigen, sagte Bitkom-Vorständin Dehmel.

(Bericht von Hakan Ersen, redigiert von Myria ⁠Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)