Bolsonaro erklärt sich zum wahren Wahlsieger Brasiliens

MIAMI (dpa-AFX) - Nach seiner heimlichen Ausreise nach Miami hat sich der unterlegene brasilianische Präsidentschaftskandidat Flávio Bolsonaro zum "wahren gewählten Präsidenten" von Brasilien erklärt. Es habe ein "abscheulicher Wahlbetrug" stattgefunden, schrieb Bolsonaro in einem offenen Brief an die Brasilianer./aso/DP/zb