Bolsonaro erklärt sich zum wahren Wahlsieger Brasiliens
dpa-AFX · Uhr
MIAMI (dpa-AFX) - Nach seiner heimlichen Ausreise nach Miami hat sich der unterlegene brasilianische Präsidentschaftskandidat Flávio Bolsonaro zum "wahren gewählten Präsidenten" von Brasilien erklärt. Es habe ein "abscheulicher Wahlbetrug" stattgefunden, schrieb Bolsonaro in einem offenen Brief an die Brasilianer./aso/DP/zb
Das könnte dich auch interessieren
Bundesjustizministerin: 'Viele Fragezeichen' bei Gesetz gegen Enteignungengestern, 06:48 Uhr · dpa-AFX
Plus-Analysen
Fünf deutsche Aktien, die alle Kriterien erfüllenheute, 12:41 Uhr · onvista
PlusKeine Schulden, Top-Margen und Wachstum
Meta braucht mehr Geld: Was du zur Kapitalerhöhung wissen musst26. Okt. · onvista
PlusBis zu 95 Milliarden US-Dollar
So lässt sich die Angst am Markt optimal nutzen25. Okt. · onvista
PlusChartzeit Marktbericht 25.10.2026