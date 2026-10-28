Bolsonaro setzt sich in die USA ab - Ankunft in Miami

Miami, ⁠28. Okt (Reuters) - Der brasilianische Wahlverlierer Flavio Bolsonaro hat sich trotz eines Ausreiseverbots in die USA abgesetzt. Er traf am Mittwoch mit ‌seiner Familie in Miami ein. Aufnahmen von Reuters-TV zeigten, wie Bolsonaro, seine Frau ⁠und ⁠seine beiden Töchter einen Privatjet verließen und sich zum Gebäude des Flughafens Miami-Opa Locka begaben. Die US-Regierung hatte der Familie Einreisevisa in Aussicht gestellt. Mit seiner ‌Flucht in mehreren Etappen ‌über Argentinien und Ecuador widersetzte sich Bolsonaro einer Anordnung des Obersten Gerichtshofs Brasiliens, seine ⁠Reisepässe abzugeben. Gegen den Politiker wird wegen ‌Geldwäsche ermittelt. Bolsanero weist ⁠die Vorwürfe zurück.

Bolsonaro hatte am vergangenen Sonntag die Stichwahl um das Präsidentenamt gegen den linken Amtsinhaber Luiz Inacio ‌Lula da ⁠Silva verloren. Lula wirft der ⁠Regierung in Washington vor, mit der Bolsonaro-Familie zu paktieren, um diese wieder an die Macht zu bringen. Er nannte die Flucht beschämend.

(Bericht von Gabriel Stargardter. Bearbeitet von Holger Hansen, redigiert von Jörn Poltz. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)