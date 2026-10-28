China reagiert auf Merz-Vorstoß für breiteren Marktzugang

Peking, ⁠28. Okt (Reuters) - China hat auf den Vorschlag von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zu einem breiteren Marktzugang zwischen der EU und Asien reagiert und die eigene Kooperationsbereitschaft ‌betont. Man sei entschlossen, mit allen Parteien zusammenzuarbeiten, um die Stabilität und Sicherheit der globalen ⁠Industrie- und ⁠Lieferketten aufrechtzuerhalten, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Guo Jiakun, am Mittwoch in Peking. China hoffe, dass Deutschland und die Europäische Union "objektiv und rational" blieben, als verlässliche Partner mit China zusammenarbeiteten ‌und Differenzen im Dialog beilegten.

Merz ‌hatte sich am Dienstag in einer Grundsatzrede in Singapur für eine deutlich engere Zusammenarbeit zwischen Europa und ⁠Asien als Schutz gegen eine zusammenbrechende Weltordnung ausgesprochen. ‌Der Kanzler warnte vor ⁠einer vollständigen wirtschaftlichen Abkopplung von China, betonte jedoch, es gehe um den Abbau "ungesunder, einseitiger Abhängigkeiten". Die deutsche China-Politik werde "erwachsen", sagte Merz. ‌Konkret warb er für ⁠ein EU-Handelsabkommen mit dem ⁠südostasiatischen Staatenbund Asean sowie für eine Abstimmung bestehender bilateraler Abkommen.

Singapur war die erste Station der Asienreise von Merz, der am Mittwoch in Japan eintraf und später noch Südkorea besucht.

(Bericht von Liz Lee und Reuters-Büro Peking. Bearbeitet von Holger Hansen, redigiert von Christian Götz. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)