Kurs hat schon stark zugelegt

Coca-Cola wirtschaftet stark, doch die Bewertung bleibt zu hoch

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)

Coca-Cola übertrifft mit Umsatz und Gewinn die Erwartungen, die Aktie verliert dennoch 1,6 Prozent. Die hohe Bewertung passt angesichts der erwarteten schwächeren Geschäftsentwicklung nur bedingt zum Wachstum. Ein weiterer Kursrückgang bis in den Bereich von 85 Dollar oder darunter erscheint möglich.

Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

Was bewegt die Aktie?

Coca-Cola steigert den Umsatz um acht Prozent und den Gewinn um elf Prozent. Der Gewinn je Aktie übertrifft die Erwartungen um drei Cent, beim Umsatz beträgt der Vorsprung 470 Millionen Dollar. Auch das organische Umsatzwachstum fällt mit sieben Prozent deutlich stärker aus als die erwarteten 4,3 Prozent. Damit übertrifft Coca-Cola die Erwartungen bei mehreren wichtigen Kennzahlen.

Die operative Entwicklung trifft auf eine bereits kräftig gestiegene Aktie. Innerhalb der betrachteten 52 Wochen führte der Kursanstieg von 67 Dollar bis auf 95 Dollar. Zugleich nahm über die vergangenen Quartale die Zahl der Fonds, die Coca-Cola im Portfolio halten, unter dem Strich zu. Die Geschäftszahlen treffen damit auf hohe Erwartungen an das Unternehmen und seine weitere Entwicklung.

Trotz der besseren Ergebnisse verliert die Aktie 1,6 Prozent. Ein wesentlicher Grund dafür dürfte die Bewertung sein: Das Kurs/Gewinn-Verhältnis war zwischenzeitlich auf 28 gestiegen. Für die kommenden Quartale stehen dagegen Umsatzrückgänge und Gewinnsteigerungen lediglich im niedrigen einstelligen Prozentbereich in Aussicht. Selbst ein Kurs/Gewinn-Verhältnis von 25 bis 26 für die nächsten zwölf Monate erscheint angesichts dieser Wachstumserwartungen zu hoch.

Die positive operative Einordnung bleibt dennoch nachvollziehbar. Die Bank of America bewertet die angehobene Unternehmensprognose positiv und sieht die Geschäftsentwicklung entsprechend zuversichtlich. Morgan Stanley hebt die hohe Preissetzungsmacht und weitere Marktanteilsgewinne hervor. Diese Stärken sprechen für das Unternehmen; für die Kaufentscheidung bleibt jedoch entscheidend, wie viel Anleger für das erwartete Gewinnwachstum bezahlen.

Martins Einschätzung

Die Bewertung spricht derzeit für Zurückhaltung beim Einstieg. Der Kursrückgang um 1,6 Prozent reicht angesichts des erwarteten geringen Gewinnwachstums als Kaufargument kaum aus. Ein weiterer Rückgang in Richtung 85 Dollar oder darunter bleibt ein mögliches Szenario.

Coca-Cola liefert operativ starke Ergebnisse. Für einen Kauf erscheint die Aktie auf dem aktuellen Bewertungsniveau dennoch zu teuer.

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Coca-Cola

Das könnte dich auch interessieren

Sonderdividende und Quartalszahlen
SK Hynix: Die niedrige Bewertung macht die Aktie kaufenswert26. Okt. · onvista
SK-Hynix-Logo auf Smartphone-Bildschirm
Aktie nach den Neunmonatszahlen
Porsche: Der Gewinn steigt, die Aktie bleibt riskantgestern, 15:04 Uhr · onvista
Porsche: Der Gewinn steigt, die Aktie bleibt riskant
Immobilienaktie zwischen Zinsen und Politik
Bei einer Bodenbildung sind bei Vonovia 20 Euro möglich26. Okt. · onvista
Vonovia: Bei einer Bodenbildung sind 20 Euro möglich
Neue Chancen für Bayers Pharmageschäft
Bayer: Pharmafortschritte treiben die Aktie nach oben26. Okt. · onvista
Bayer: Pharmafortschritte treiben die Aktie nach oben
Personalabbau und schwacher Aktienchart
Mercedes-Benz: Sparpläne verschärfen die Skepsis zur Aktie26. Okt. · onvista
Mercedes-Benz: Sparpläne verschärfen die Skepsis zur Aktie
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Keine Schulden, Top-Margen und Wachstum
Fünf deutsche Aktien, die alle Kriterien erfüllenheute, 12:41 Uhr · onvista
Plus
Bis zu 95 Milliarden US-Dollar
Meta braucht mehr Geld: Was du zur Kapitalerhöhung wissen musst26. Okt. · onvista
Plus
Chartzeit Marktbericht 25.10.2026
So lässt sich die Angst am Markt optimal nutzen25. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen