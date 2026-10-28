Was bewegt die Aktie?

Coca-Cola steigert den Umsatz um acht Prozent und den Gewinn um elf Prozent. Der Gewinn je Aktie übertrifft die Erwartungen um drei Cent, beim Umsatz beträgt der Vorsprung 470 Millionen Dollar. Auch das organische Umsatzwachstum fällt mit sieben Prozent deutlich stärker aus als die erwarteten 4,3 Prozent. Damit übertrifft Coca-Cola die Erwartungen bei mehreren wichtigen Kennzahlen.

Die operative Entwicklung trifft auf eine bereits kräftig gestiegene Aktie. Innerhalb der betrachteten 52 Wochen führte der Kursanstieg von 67 Dollar bis auf 95 Dollar. Zugleich nahm über die vergangenen Quartale die Zahl der Fonds, die Coca-Cola im Portfolio halten, unter dem Strich zu. Die Geschäftszahlen treffen damit auf hohe Erwartungen an das Unternehmen und seine weitere Entwicklung.

Trotz der besseren Ergebnisse verliert die Aktie 1,6 Prozent. Ein wesentlicher Grund dafür dürfte die Bewertung sein: Das Kurs/Gewinn-Verhältnis war zwischenzeitlich auf 28 gestiegen. Für die kommenden Quartale stehen dagegen Umsatzrückgänge und Gewinnsteigerungen lediglich im niedrigen einstelligen Prozentbereich in Aussicht. Selbst ein Kurs/Gewinn-Verhältnis von 25 bis 26 für die nächsten zwölf Monate erscheint angesichts dieser Wachstumserwartungen zu hoch.

Die positive operative Einordnung bleibt dennoch nachvollziehbar. Die Bank of America bewertet die angehobene Unternehmensprognose positiv und sieht die Geschäftsentwicklung entsprechend zuversichtlich. Morgan Stanley hebt die hohe Preissetzungsmacht und weitere Marktanteilsgewinne hervor. Diese Stärken sprechen für das Unternehmen; für die Kaufentscheidung bleibt jedoch entscheidend, wie viel Anleger für das erwartete Gewinnwachstum bezahlen.

Martins Einschätzung

Die Bewertung spricht derzeit für Zurückhaltung beim Einstieg. Der Kursrückgang um 1,6 Prozent reicht angesichts des erwarteten geringen Gewinnwachstums als Kaufargument kaum aus. Ein weiterer Rückgang in Richtung 85 Dollar oder darunter bleibt ein mögliches Szenario.

Coca-Cola liefert operativ starke Ergebnisse. Für einen Kauf erscheint die Aktie auf dem aktuellen Bewertungsniveau dennoch zu teuer.