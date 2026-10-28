Corning: Die Aktie fällt trotz kräftigen Wachstums

Was bewegt die Aktie?

Corning zählt zu den wichtigen indirekten Profiteuren des Ausbaus der Infrastruktur für künstliche Intelligenz (KI). Vor allem bei größeren Rechenzentren gewinnt die Verbindungs- und Glasfasertechnik des Unternehmens an Bedeutung. Die starke Nachfrage nach Glasfaserverbindungen und optischen Komponenten zeigt sich deutlich im Wachstum der entsprechenden Geschäfte und in den jüngsten Quartalszahlen.

Der Umsatz stieg im jüngsten Quartal um 19 Prozent und damit so stark wie seit Jahren. Der Gewinn legte um 36 Prozent zu, ebenfalls einer der stärksten Zuwächse der vergangenen Jahre. Beide Kennzahlen übertrafen die Erwartungen deutlich und unterstreichen die hohe Wachstumsdynamik, die Corning derzeit im operativen Geschäft erreicht.

Besonders kräftig wächst der Bereich Optical Communications: Hier betrug der Zuwachs 44 Prozent, nach 32 Prozent im Vorquartal. Im Bereich Enterprise Networks stieg der Umsatz sogar um 84 Prozent. Bei Produkten für generative KI hat sich der Umsatz gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt; das Wachstum lag damit über 100 Prozent.

Auch das Solargeschäft entwickelte sich mit einem Umsatzplus von 37 Prozent positiv. Dabei läuft der Produkthochlauf langsamer als erwartet, während der Bereich bereits deutlich wächst. Für das vierte Quartal erwartet Corning einen bereinigten Umsatz von 5,2 bis 5,3 Milliarden Dollar; die bisherige Erwartung von 5,21 Milliarden Dollar liegt innerhalb dieser Spanne.

Die starke operative Entwicklung steht einer schwachen Kursentwicklung gegenüber: Innerhalb von 13 Tagen verlor die Aktie fast 30 Prozent. Angesichts des dynamischen Wachstums erscheint dieser Rückgang übertrieben. Für die kommenden Quartale bestehen weiterhin Erwartungen an Rekordumsätze und Rekordgewinne je Aktie, die eine positive Einschätzung der weiteren Geschäftsentwicklung stützen.

Charttechnik

Die Aktie notiert bei rund 126 Dollar, nachdem sie zwischenzeitlich 271 Dollar erreicht hatte. Damit beträgt der Rückgang vom Hoch mehr als 50 Prozent. Auf den zuvor steigenden Trend mit einer horizontalen oberen Begrenzung folgten deutliche Kursverluste.

Ein nachhaltiger Anstieg über 140 Dollar würde die charttechnische Ausgangslage verbessern und eine Stabilisierung der Tiefs stützen. In diesem Bereich liegt zugleich ein Widerstand. Bis zu einem solchen Anstieg bleibt Vorsicht angebracht.

Martins Einschätzung

Das Kurs/Gewinn-Verhältnis liegt bei 31 und damit über dem Durchschnitt von Corning. Die überdurchschnittlichen Wachstumsraten rechtfertigen diese Bewertung. Nach dem deutlichen Kursrückgang erscheint die Aktie fair bewertet.

Wenn die Gewinne wie erwartet weiter steigen und das Kurs/Gewinn-Verhältnis stabil bleibt, könnte der Aktienkurs der Gewinnentwicklung folgen. Die Perspektive bleibt positiv. Für einen Einstieg wäre ein nachhaltiger Anstieg über 140 Dollar ein wichtiger zusätzlicher Anhaltspunkt.