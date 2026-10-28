Vorbörse 28.10.2026

Dax etwas schwächer erwartet - Flut an Quartalszahlen

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Quelle: Maurice NORBERT/Shutterstock.com
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Nach dem guten Wochenauftakt und Gewinnen am Vortag dürften die Anleger am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte zunächst etwas zurückhaltender agieren. Der außerbörsliche Indikator X-Dax signalisierte vor Handelsbeginn einen Rückgang von 0,35 Prozent auf 25.522 Punkte.

Im Fokus steht am Abend die Zinsentscheidung der US-Notenbank. Den Tag dürften zudem viele Quartalszahlen von Unternehmen prägen, darunter aus dem Dax von BASF, Deutsche Bank, Mercedes-Benz und Symrise, am Abend nach US-Börsenschluss außerdem von Alphabet und Microsoft.

Im Techsektor kommt Unterstützung aus Südkorea, wo der Chipkonzern SK Hynix mit rasantem Wachstum die Erwartungen übertroffen hatte und den Kospi-Index nach oben trieb. Ungeachtet des erwarteten moderaten Abschlags für den Dax bleibt das Vorwochenhoch und damit auch das Oktoberhoch bei 25.706 Punkten für den deutschen Leitindex greifbar. Zuvor geht es darum, die 50-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend bei aktuell 25.592 zu überwinden.

USA: Nasdaq erholt sich, Boeing bremst Dow aus

Die New Yorker Nasdaq hat am Dienstag an ihre Erholung vom Wochenstart angeknüpft. Die Vorfreude auf einen erwarteten Börsengang des KI-Unternehmens Anthropic hielt vor den weiteren Quartalsberichten, die in der kommenden Tagen von Tech-Schwergewichten erwartet werden, noch etwas an. Am Tag vor dem US-Zinsentscheid war es auch gut für die Stimmung, dass die Ölpreise wegen erhoffter Diplomatie im Iran-Krieg etwas nachgaben.

Der Nasdaq-100-Index verabschiedete sich 1,29 Prozent höher bei 29.651 Punkten aus dem Handel. Laut einem Händler gewinnt die "KI-Dynamik" derzeit mit einer anziehenden Risikobereitschaft wieder an Fahrt. Die Überzeugung für diese Bewegung bleibe vor den Zahlen von Alphabet und Microsoft, die am Mittwoch nach Börsenschluss anstehen, aber noch verhalten. Der marktbreite S&P 500 folgte der Nasdaq-Börse um 0,60 Prozent nach oben auf 7.722 Zähler. Bei Standardwerten blieben die Anleger aber vor dem Zinsentscheid zögerlicher. Der Dow Jones Industrial stieg nur um 0,03 Prozent auf 52.377,57 Punkte. Er wurde vor allem von einem Kursrutsch bei Boeing gebremst

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones52.377+ 0,03 Prozent
S&P 5007.722+ 0,60 Prozent
Nasdaq 10029.651+ 1,29 Prozent

Asien: Starke Gewinne in Südkorea

Eine fortgesetzte Erholung von Techwerten hat die Börsen Asiens am Mittwoch überwiegend angetrieben. Der Kospi in Südkorea schnellte um 6,6 Prozent nah oben; Rückenwind lieferten hier starke Quartalszahlen des Chipkonzerns SK Hynix, dessen Aktienkurs deutlich stieg. Der japanische Nikkei 225 stieg im späten Handel um 1,3 Prozent. In China gewann der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten zuletzt rund ein halbes Prozent und der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong kletterte moderat nach oben.

Hochvolatiler, KI-lastiger Index
Goldman senkt Kospi-Kursziel massiv, sieht aber trotzdem Potenzialgestern · 13:23 Uhr · onvista
In einer Fabrik für Chips.
IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22563.954+ 1,08 Prozent
Hang Seng23.076+0,15 Prozent
CSI 3004.077+ 0,68 Prozent
Kospi6.012+ 6,63 Prozent

Renten

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future121,80- 0,20 Prozent
10-jährige Bundesanleihen3,36+ 0,007 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen5,026+ 0,033 Prozentpunkte

Devisen

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1118- 0,06 Prozent
Dollar in Yen157,78- 0,10 Prozent
Euro in Yen175,45- 0,15 Prozent

Rohöl

SorteKursVeränderung
Brent115,84 Dollar+ 1,96 Dollar
WTI101,54 Dollar+ 1,65 Dollar

Umstufung von Aktien

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR LANXESS AUF 15 (18) EUR - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN STARTET SCHOTT PHARMA MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 27,10 EUR

- MORGAN STANLEY SENKT EVONIK AUF 'EQUAL-WEIGHT' - ZIEL 18 EUR

- RBC SENKT ZIEL FÜR MCDONALD'S AUF 290 (295) USD - 'SECTOR PERFORM'

- JPMORGAN SENKT LEAR AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 150 USD

- WILLIAM O'NEIL STARTET ARCHER-DANIELS-MIDLAND MIT 'BUY'

- BERENBERG HEBT ELI LILLY AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 1400 (1220) USD

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ENI AUF 30,50 (29,50) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BERENBERG HEBT GSK AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 2200 (2000) PENCE

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR ASTRAZENECA AUF 15000 (16000) PENCE - 'BUY'

- BERNSTEIN NIMMT NATIONAL GRID MIT 'OUTPERFORM' WIEDER AUF - ZIEL 1310 PENCE

- BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR LVMH AUF 520 (570) EUR - 'OUTPERFORM'

- CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR AB INBEV AUF 93 (85) EUR - 'BUY'

- CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR VODAFONE AUF 127 (110) PENCE - 'NEUTRAL'

- CITIGROUP STARTET MAGNUM ICE CREAM MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 17,70 EUR

- JEFFERIES HEBT THE SCHIEHALLION FUND LIMITED AUF 'BUY' (HOLD)

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR BARCLAYS AUF 620 (610) PENCE - 'OVERWEIGHT'

- MORGAN STANLEY HEBT HEMNET AUF 'OVERWEIGHT' - ZIEL 102 SEK

- UBS SENKT AMBU AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 72 DKK

- WDH/JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR VOLVO B AUF 370 (365) SEK - 'BUY'

(mit Material von dpa-AFX)

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