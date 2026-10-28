DAX-FLASH: Etwas Zurückhaltung vor Fed-Entscheid und Quartalszahlen

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem guten Wochenauftakt und Gewinnen am Vortag dürften die Anleger am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte zunächst etwas zurückhaltender agieren. Der Broker IG Markets taxierte den Dax gut zwei Stunden vor dem Start des Xetra-Handels mit minus 0,18 Prozent auf 25.544 Punkte.

Im Fokus steht am Abend die Zinsentscheidung der US-Notenbank. Den Tag dürften zudem viele Quartalszahlen von Unternehmen prägen, darunter aus dem Dax von BASF , Deutsche Bank , Mercedes-Benz und Symrise , am Abend nach US-Börsenschluss außerdem von Alphabet und Microsoft .

Im Techsektor kommt Unterstützung aus Südkorea, wo der Chipkonzern SK Hynix mit rasantem Wachstum die Erwartungen übertroffen hatte und den Kospi-Index nach oben trieb.

Ungeachtet des erwarteten moderaten Abschlags für den Dax bleibt das Vorwochenhoch und damit auch das Oktoberhoch bei 25.706 Punkten für den deutschen Leitindex greifbar. Zuvor geht es darum, die 50-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend bei aktuell 25.592 zu überwinden./ajx/stk

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