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DAX-Gewinne in nur 30 Minuten? Ein Profi-Trader zeigt live, wie es geht!

WH Selfinvest · Uhr
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Heute um 08:45 Uhr – kostenloses Live-Webinar! Muss man wirklich stundenlang vor den Bildschirmen sitzen, um an der Börse erfolgreich zu sein? Oder reichen bereits die ersten 30 Minuten nach dem DAX-Börsenstart? Genau darauf setzen erfahrene Trader mit einem klaren Handelsplan, festen Regeln und konsequentem Risikomanagement.

„Im besten Fall ist der Handelstag nach 30 Minuten vorbei.“ Hinter diesem Ansatz steckt eine entscheidende Erkenntnis: Nicht die Anzahl der Trades entscheidet über den Erfolg, sondern die Qualität der Setups. Gerade die ersten Minuten nach der DAX-Eröffnung bieten spannende Chancen – aber auch gefährliche Fallen.

Heute ab 08:45 Uhr zeigen Thomas Hartmann und Stefan Fröhlich LIVE, worauf sie beim DAX-Trading achten, welche Kursmarken entscheidend sind und wie sie mögliche Einstiege und Ausstiege planen.

Jetzt kostenlos anmelden und den DAX-Börsenstart live begleiten! Erfahre, wie erfahrene Trader versuchen, mit einer klaren Strategie und wenigen gezielten Trades die Chancen der Markteröffnung zu nutzen.

Mittwoch, 28. Oktober 2026 | 08:45 Uhr | LIVE & KOSTENLOS

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Risikohinweis
Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

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