Dax höher erwartet - Fed-Entscheid und Bilanzen im Blick

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Frankfurt, 28. ⁠Okt (Reuters) - Der Dax wird am Mittwoch der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Gewinnen in den Handel starten. Am Dienstag hatte der deutsche Leitindex 0,7 Prozent höher bei 25.590,77 Punkten geschlossen. Auch die ‌technologielastigen Indizes an der Wall Street stiegen den zweiten Tag in Folge. Für gute Stimmung an den Börsen sorgten ein ⁠leichter Rückgang ⁠beim Ölpreis und eine Erholung im Technologiesektor. Die Anleger versuchten zugleich, eine Reihe uneinheitlicher Konzernbilanzen zu interpretieren.

Zur Wochenmitte geht die Bilanzflut weiter.

• Die Anleger warten mit Spannung auf die Zahlen der US-Technologieriesen Alphabet und Microsoft.

• Apple lädt zudem zu einer weiteren ‌Produktpräsentation ein. Experten zufolge wird der Konzern ‌eine neue Generation von Laptops vorstellen.

• In Deutschland blicken Börsianer unter anderem auf die Bilanzen von BASF, Airbus, Mercedes und der Deutschen ⁠Bank.

• Der von Thyssenkrupp abgespaltene Werkstoffhändler TK Accelis feiert sein Börsendebüt ‌als eigenständiges Unternehmen.

• Die US-Notenbank Fed ⁠gibt zudem am Abend ihre Zinsentscheidung bekannt. Nach der ersten Zinserhöhung seit rund drei Jahren im September dürften die Währungshüter laut Experten nun die Füße stillhalten.

• Bei den ‌Konjunkturdaten veröffentlicht das Marktforschungsinstitut GfK ⁠sein Barometer zur Konsumstimmung in ⁠Deutschland im November.

• Die Anleger blicken auch auf Gespräche von Kanzler Friedrich Merz in Japan während seiner Asien-Reise. Dabei soll es unter anderem um mögliche Kooperationen im Rüstungssektor gehen.

• In Großbritannien stellt die britische Regierung unter Premierminister Andy Burnham ihren ersten Haushalt vor.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Dienstag

Dax 25.590,77

EuroStoxx50 6.164,69

EuroStoxx50-Future 6.181,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Dienstag Prozent

Dow Jones 52.377,57 +0,0%

Nasdaq

S&P 500 7.722,60 +0,6%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Mittwoch Uhr Prozent

Nikkei 64.061,10 +1,3%

Shanghai 3.668,54 +0,6%

Hang Seng 23.061,63 +0,1%

(Bericht von ⁠Sanne Schimanski, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)